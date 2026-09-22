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Ухапшен Приједорчанин: Украо возило па са њим направио незгоду

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22.09.2026 11:39

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Приједорчанин М.Г. ухапшен је због сумње је украо возило у том граду, а у току истраге је утврђено да је истом и направио саобраћајну незгоду.

"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор су 21.09.2026 године брзом и ефикасном реакцијом расвјетлили кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“ и идентификовали и лишили слободе извршиоца М.Г. из Приједора", наводе из ПУ Приједор и додају:

"Полицијској управи Приједор је истог дана пријављено да је на подручју града Приједора отуђено путничко моторно возило марке „VW Caddy“. Радећи на расвјетљавању кривичног дјела дошло се до сазнања да се у везу са наведеним може довести лице М.Г. из Приједора.

Криминалистичком обрадом утврђено је да је осумњичени отуђио возило, проузроковао саобраћајну незгоду, а потом слетио са коловоза".

У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се Окружном јавном тужилаштву против осумњиченог М.Г. доставити извјештај за почињено кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“, док ће се надлежном суду доставити захтјев за покретање прекршајног поступка за прекршаје почињене по Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.

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Тагови :

ПУ Приједор

удес

Саобраћајна незгода

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