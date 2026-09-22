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Убио овцу из пиштоља у Котор Варошу, полиција га ухапсила

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22.09.2026 10:10

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Убио овцу из пиштоља у Котор Варошу, полиција га ухапсила
Фото: Pixabay

Полиција је ухапсила Х.М. из Котор Вароша због сумње да је из пиштоља убио овцу.

"Наиме, мушкарац из Котор Вароша јуче је пријавио да је непознато лице 20. септембра око 17,00 часова употребом ватреног оружја усмртило домаћу животињу (овцу). Од лица Х.М. уз потврду је одузет пиштољ марке „ЦЗ“ са припадајућом муницијом. Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука", саопштено је из полиције.

Њега терете за кривично дјело "Мучење и убијање животиња".

Полиција МУП РС

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Тагови :

Овце

Котор Варош

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