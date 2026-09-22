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Опљачкана бензинска пумпа, лопов однио новац

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22.09.2026 08:15

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Непознато лице је уз употребу ватреног оружја извршило разбојништво над радником бензинске пумпе у центру Калесије и отело одређени износ новца.

Полицији је разбојништво пријављено синоћ у 21.25 часова, саопштено је из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

Полиција је обавила увиђај.

О свему је обавијештен кантонални тужилац.

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Тагови :

бензинска пумпа

Пљачка

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