Опљачкана бензинска пумпа, лопов однио новац

Аутор:АТВ редакција
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Непознато лице је уз употребу ватреног оружја извршило разбојништво над радником бензинске пумпе у центру Калесије и отело одређени износ новца.
Полицији је разбојништво пријављено синоћ у 21.25 часова, саопштено је из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Полиција је обавила увиђај.
О свему је обавијештен кантонални тужилац.
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