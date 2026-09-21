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За Амира Пашића Фаћу предложене мјере забране

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21.09.2026 15:59

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За Амира Пашића Фаћу предложене мјере забране

Тужилаштво Кантона Сарајево предложило је Општинском суду одређивање мјера забране Амиру Пашићу Фаћи, којег сумњиче за кривична дјела психичко насиље и угрожавање безбједности.

"Предложена је забрана састајања и приближавања на 100 метара и комуникација на било који други начин према оштећенима. Такође, предложено је да се осумњиченом одреди обавезно јављање надлежној ПУ једном седмично", саопштено је из Тужилаштва.

Пашић је ухапшен након пријаве начелника Новог Сарајева Бењамине Карић за психичко злостављање.

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Тагови :

Амир Пашић Фаћо

Бењамина Карић

Тужилаштво Кантона Сарајево

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