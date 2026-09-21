Шмрку и ухапшенима у акцији Кетеринг предложен притвор на још два мјесеца

Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво Кантона Сарајево предложило је Општинском суду продужење притвора за још два мјесеца ухапшенима у акцији "Кетеринг" међу којима су Адмир Арнаутовић Шмрк, Аднан Маглић, Анел Сејфовић, Мирсад Мујкић и Хамза Асотић.
Продужење је предложено због опасности да би осумњичени боравком на слободи могли утицати на свједоке и поновити кривично дјело.
Акција "Кетеринг" резултат је вишемјесечне истраге коју су, под надзором Кантоналног тужилаштва и у сарадњи са Обавјештајно-безбједносном агенцијом БиХ, спровели припадници Управе полиције МУП-а КС, уз асистенцију Агенције за истраге и заштиту.
На више од 20 локација извршени су претреси стамбених, пословних и помоћних објеката, те моторних возила које користе осумњичени.
У претресима је пронађено и одузето девет пиштоља, одређена количина муниције различитог калибра, значајна количина готовог новца у различитим валутама, више од 1.400 грама дроге, два луксузна аутомобила, те бројни други предмети од значаја за истрагу.
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