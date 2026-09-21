Logo

Шмрку и ухапшенима у акцији Кетеринг предложен притвор на још два мјесеца

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 15:04

Коментари:

0
Шмрку и ухапшенима у акцији Кетеринг предложен притвор на још два мјесеца

Тужилаштво Кантона Сарајево предложило је Општинском суду продужење притвора за још два мјесеца ухапшенима у акцији "Кетеринг" међу којима су Адмир Арнаутовић Шмрк, Аднан Маглић, Анел Сејфовић, Мирсад Мујкић и Хамза Асотић.

Продужење је предложено због опасности да би осумњичени боравком на слободи могли утицати на свједоке и поновити кривично дјело.

Акција "Кетеринг" резултат је вишемјесечне истраге коју су, под надзором Кантоналног тужилаштва и у сарадњи са Обавјештајно-безбједносном агенцијом БиХ, спровели припадници Управе полиције МУП-а КС, уз асистенцију Агенције за истраге и заштиту.

На више од 20 локација извршени су претреси стамбених, пословних и помоћних објеката, те моторних возила које користе осумњичени.

У претресима је пронађено и одузето девет пиштоља, одређена количина муниције различитог калибра, значајна количина готовог новца у различитим валутама, више од 1.400 грама дроге, два луксузна аутомобила, те бројни други предмети од значаја за истрагу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Адмир Арнаутовић Шмрк

Акција Кетеринг

Притвор

Коментари (0)

Више из рубрике

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Конобару три године затвора за покушај убиства у Палама

5 ч

0
Коцем покушао убити суграђанина: Вуковићу седам година затвора

Хроника

Коцем покушао убити суграђанина: Вуковићу седам година затвора

5 ч

0
Увиђај илустрација, полиција Републике Српске

Хроника

Дрво усмртило 88-годишњег Зворничанина

6 ч

0
Судија држи чекић у судници

Хроника

Буљубашићу 10 година за убиство бескућника

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

51

Народно вјеровање на Малу Госпојину: Погледајте у небо и сазнајте каква нас зима чека

17

42

"Плашим се за њену безбједност": Атина у сузама, Јелена открила шта је задесило њену кћерку

17

37

Мушкарац (30) прешао преко дупле пуне линије и забио се у аутомобил: Преминуо на лицу мјеста

17

32

Упућен приједлог: Забрана друштвених мрежа за дјецу млађу од 13 година

17

28

Амир Пашић Фаћо пуштен на слободу након предложених мјера забране

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима