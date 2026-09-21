Језиво породично насиље: Мушкарац давио супругу и сна, пријетио им клањем

Аутор:АТВ редакција
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Основно државно тужилаштво у Бијелом Пољу одредило је задржавање до 72 сата осумњиченом Д.Ј., који се терети за кривично дјело насиље у породици након што је у два наврата напао супругу и сина и пријетио да ће их убити.
У кривичној пријави коју је бјелопољска полиција доставила Основном државном тужилаштву (ОДТ) у Бијелом Пољу, наводи се да постоји основана сумња да је Д.Ј. извршио кривично дјело насиље у породици или у породичној заједници, на штету чланова своје породице, супруге и сина.
"Из кривичне пријаве и достављених доказа произилази основана сумња да је осумњичени Д.Ј., дана 18.09.2026. године, око 21:00 часова у Бијелом Пољу, у породичној кући, више пута применио насиље према члановима породице, на начин што је супругу ухватио рукама за врат и јако стегао, а затим упутио реијчи пријетње "Сад ћу да те закољем, проговори једну да те закољем", да би затим пришао оштећеном сину и ухватио га за врат и стегао и упутио му ријечи претње "Удавићу те", а затим дана 19.09.2026. године око 20:15 часова, оштећену хватао рукама за врат, што је код истих изазвало осјећај угрожености", речено је "Вијестима" из ОДТ-а у Бијелом Пољу.
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