Обрачун сарајевске дипломатије: Срби у Бијелој кући, Бошњаци на друштвеним мрежама

Аутор:АТВ редакција
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Поново се распламсао "рат" некадашњег министра иностраних послова Бисере Турковић и актуелног Елмедина Конаковића. Овога пута око материјала Министарства иностраних послова и књиге. Стижу и пријетње тужбама.
Конаковић је оптужио Бисеру Турковић да је присвојила материјал за монографију о бх. дипломатији који је израђен у Министарству иностраних послова.
Конаковић наводи да је Турковић током свог мандата формирала радну групу за израду монографије "Дипломатија Босне и Херцеговине 1992–2022. године".
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Истиче да су задатак прикупљања документације, архивске грађе, писама и фотографија изнијели службеници Министарства, али су уз њих били ангажовани и спољни сарадници.
Према тврдњама актуелног министра, укупни трошкови спољних сарадника износили су око 15.000 КМ буџетског новца, од чега је, како тврди Конаковић, 8.000 КМ исплаћено страначкој колегици Бисере Турковић из СДА.
"Људи су урадили посао. Прикупили материјал, обрадили га, направили извјештај и предали оно за шта су били ангажовани и плаћени. А онда је Бисера Турковић све зауставила. По одласку из Министарства понијела је са собом материјал настао кроз овај пројекат, а прије неколико дана објавила књигу представљајући је као своју", објавио је Конаковић.
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Конаковић додаје да су у Министарству вањских послова упоредили садржај објављене књиге с изворним материјалом из архиве МВП-а те најављује да ће јавности убрзо презентовати доказе.
"Показаћемо ових дана како то изгледа. На неколико мјеста су замијењене слике, умјесто бивших министара и других дипломата Турковић је стављала своје, све остало је исто", истакао је.
На крају је поручио да ће Министарство вањских послова БиХ искористити све правне могућности како би заштитило интерес државе од личних интереса и злоупотреба.
Турковић: Допринос сарадника није скриван, за објављивање дијела књиге ћу вас тужити
Турковић наводи да је пројекат истраживања, прикупљања и систематизирања грађе о дипломатији БиХ иницирала и прије доласка на чело Министарства те да је на њему радила и током свог мандата.
"У том раду учествовао је велики број сарадника и њихов допринос никада није био скриван. Напротив, сарадницима сам одала признање, многи од њих присуствовали су промоцији и срећни су што је књига угледала свјетло дана, срећни су и због чињенице да се коначно неко сјетио да ода признање њиховим колегама који више нису међу нама", навела је Турковић.
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Уз објаву је приложила и видео са промоције књиге у којем објашњава да је прикупљање података започето раније, настављено уз помоћ колега из Министарства, док је период након њеног одласка са функције искористила како би материјал добио коначни облик, био преведен на енглески језик и допуњен потребним детаљима.
Турковић се у наставку објаве директно обратила Конаковићу, поручивши да ће јавност сама направити биланс његовог мандата.
"Биће занимљиво видјети шта ће, када ваш мандат буде завршен, остати иза вас као пројекат који сте ви покренули и довели до краја. За сада се уз њега у јавном простору вежу бројне контроверзе које су нарушиле углед Босне и Херцеговине, а међу питањима која још траже одговоре налази се и случај кријумчарења 818 килограма кокаина у Данској, у којем се у данском судском поступку спомиње Амбасада БиХ у Копенхагену и њен службени возач чији ангажман сте ви одобрили", истакла је бивша министарка.
Поручила му је да би било добро да и он једнога дана може показати конкретне резултате и пројекте, а не "наслове о аферама, скандалима и везама с наркокриминалом".
На крају обавијести, Турковић је најавила и правне кораке:
"За неовлаштено објављивање дјела ове књиге иде тужба против вас лично као одговорног лица на челу МВП-а."
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