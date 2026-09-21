Састанак Цвијановићеве са Сузи Вајлс изазвао хистерију у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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Док се званичници Републике Српске састају са најутицајнијим људима у Америци, Русији и Израелу, у Сарајеву је хистерија све гласнија и гласнија.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, шефицом кабинета и најближим сарадником предсједника САД Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.
Колико је овај сусрет значајан за Српску, свјесни су и грађани другог ентитета који су на друштвеним мрежама јавно прозивају сарајевске политичаре.
"Хаман да је Кифла у праву. Ено Цвијановићка не излази из Бијеле куће а Додик путује од Москве, Будимпеште, Вашингтона преко Тел Авива и Пекинга, не свраћа у Лакташе. За то вријеме МВП БиХ се свађа по Фејсбуку с грађанима и снима рилсове", један је од коментара на Иксу.
Haman da je Kifla u pravu. Eno Cvijanovićka ne izlazi iz Bijele kuće a Dodik putuje od Moskve, Budimpešte, Wašingtona preko Tel Aviva i Pekinga, ne svraća u Laktaše. Za to vrijeme mvp BiH se svađa po fejzbuku s građanima i snima reelsove! pic.twitter.com/d5DFslpwOf— ⚜️🇧🇦ℰℬ🇧🇦⚜️ (@ElvirBecirovic2) September 21, 2026
Свјесни су да им политичари раде искључиво на рушењу државе док се о Републици Српској све више и боље прича у свијету.
Свијет
Ко је Сузи Вајлс? Најближи Трампов савјетник са Жељком Цвијановић
Тако наводе да на врхунцу предизборне кампање, док бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић и министар спољних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић обилазе босанскохерцеговачке градове и хвале се "дипломатским офанзивама", Милорад Додик и Жељка Цвијановић одлазе на најутицајније свјетске адресе.
Не зна се да ли су више разочарани због успјеха српских званичника или због неуспјеха своје власти.
Da, ali se zato Denis sastao s diplomatom cetvrtog ranga u State Departmenta i na FTV proglasio to najznacajnijim sastankom u zadnjih 20 godina. https://t.co/lwbA5hsQrg— Haris Imamović (@SkenderVakuf) September 21, 2026
Јасно је да је данашњи сусрет Жељке Цвијановић изазвао хаос у Сарајеву, а имао је и зашто. Сузи Вајлс важи за једну од најутицајнијих жена у Сједињеним Америчким Државама откако је Доналд Трамп постао предсједник.
Посебно им је засметала и порука која је послата из Бијеле куће да Америка и Република Српска граде нова и учвршћују стара пријатељства.
Како наводе федерални медији, Цвијановић се успјела попети на претпосљедњу степеницу која води до сусрета са самим предсједником Доналдом Трампом, док се бошњачки политичари састају, како наводе, са "лидерима четвртог ранга".
Важно је то да је Цвијановићева остварила значајне резултате за Српску у свијету, а то је оно о чему ће бошњачки политичари, ако наставе оваквим темпом неуспјеха, моћи само да сањају.
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