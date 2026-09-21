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Њемачка полиција поднијела пријаве против два путника за Бањалуку

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21.09.2026 22:55

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Фото: Pixabay

Током контроле при изласку за лет ка Бањалуци, њемачка гранична полиција је открила двојицу сезонских радника из Босне и Херцеговине који су прекорачили дозвољени боравак.

У нед‌јељу, 20. септембра 2026. године, на аеродрому Меминген у Њемачкој, током контроле путника за летове ка Бањалуци, примијећена су два држављанина Босне и Херцеговине са истеклим визама. Обојица су претходно радила као сезонски радници у Аустрији.

Прекорачили су дозвољени боравак од 90 дана предвиђен визом. Пошто су на дан контроле из Аустрије ушли у Њемачку, против њих су покренути поступци због недозвољеног уласка и илегалног боравка без боравишне дозволе.

Након завршетка обраде случаја, обојици је омогућено да наставе пут и укрцају се на лет. За случај је била надлежна Гранична полицијска инспекција Меминген, преносе Независне новине.

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Тагови :

Њемачка

Бањалука

Полиција

путници

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