Радончић: Цвијановић код мегамоћне Сузи Вајлс, а Бећировић дува балоне

Аутор:АТВ редакција
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Док бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић дува балоне, српски члан Жељка Цвијановић званично је примљена код Сузи Вајлс, мегамоћне шефице кабинета америчког предсједника Доналда Трампа - овако је предсједник СББ-а и кандидат за бошњачког члана Предсједништва Фахрудин Радончић окарактерисао дипломатију БиХ.
Радончић је упитао шта су урадили Бећировић и министар спољних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић.
"Шта је радила наша дипломатија? Бећировић и Фламингос? Они дувају балоне. И онда се ми чудимо што смо остали на периферији догађаја. Ми се морамо вратити у центар збивања", рекао је Радончић у Коњицу.
Додао је да су "Срби излобирали своје утицаје на међународном плану".
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