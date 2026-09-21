Logo

Радончић: Цвијановић код мегамоћне Сузи Вајлс, а Бећировић дува балоне

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 22:28

Коментари:

0
Радончић: Цвијановић код мегамоћне Сузи Вајлс, а Бећировић дува балоне
Фото: Printscreen/Youtube/FTV

Док бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић дува балоне, српски члан Жељка Цвијановић званично је примљена код Сузи Вајлс, мегамоћне шефице кабинета америчког предсједника Доналда Трампа - овако је предсједник СББ-а и кандидат за бошњачког члана Предсједништва Фахрудин Радончић окарактерисао дипломатију БиХ.

Радончић је упитао шта су урадили Бећировић и министар спољних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић.

"Шта је радила наша дипломатија? Бећировић и Фламингос? Они дувају балоне. И онда се ми чудимо што смо остали на периферији догађаја. Ми се морамо вратити у центар збивања", рекао је Радончић у Коњицу.

Додао је да су "Срби излобирали своје утицаје на међународном плану".


Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фахрудин Радончић

Жељка Цвијановић

Сузи Вајлс

Денис Бећировић

Коментари (0)

Више из рубрике

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.

БиХ

Састанак Цвијановићеве са Сузи Вајлс изазвао хистерију у Сарајеву

21 мин

0
Скенирање личне карте на изборима 2026.

БиХ

Двије седмице пред изборе: Арнаутовић има идеју да мијења Устав и Изборни закон БиХ

3 ч

0
Камионџије из БиХ

БиХ

Виза Д за возаче из БиХ: Колико кошта и шта је потребно

4 ч

0
Срушени споменици на православном гробљу у Трновцу.

БиХ

Вандализам код Травника: Срушено 11 споменика на православном гробљу

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

44

На пад цијена нафте утицали подаци о стабилности испорука кроз Ормуски мореуз

22

32

Мађар одбацио тврдње Кијева: 'Неће бити ништа грађено'

22

28

Радончић: Цвијановић код мегамоћне Сузи Вајлс, а Бећировић дува балоне

22

27

Састанак Цвијановићеве са Сузи Вајлс изазвао хистерију у Сарајеву

22

18

Блануша поново одбио дуел са Минићем

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима