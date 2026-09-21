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Мађар одбацио тврдње Кијева: 'Неће бити ништа грађено'

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21.09.2026 22:32

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Мађарски премијер Петер Мађар разговара са новинарима по доласку на самит ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Мађарски премијер Петер Мађар одбацио је тврдње Кијева да је украјинска нафтна компанија "Нафтогас" постигла сагласност са мађарским "МОЛ-ом" о градњи нафтног складишта на територији Мађарске.

"Док је на власти странка Тиса ништа неће бити грађено. Ни на граници са Мађарском нити било гдје друго", нагласио је Мађар у говору у мађарском парламенту.

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"Нафтогас" је јуче саопштио да су Кијев и "МОЛ" потписали меморандум о градњи складишта за нафту на територији Мађарске.

Мађар је појаснио да се то односи на меморандум о разумјевању у којем се говори о "теоретском пројекту који би могао бити спроведен у наредних неколико година" и нагласио да то неће бити учињено под садашњом мађарском администрацијом.

(Срна)

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Тагови :

Мађарска

Украјина

Петер Мађар

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