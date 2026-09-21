Мађар одбацио тврдње Кијева: 'Неће бити ништа грађено'

Аутор:АТВ редакција
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Мађарски премијер Петер Мађар одбацио је тврдње Кијева да је украјинска нафтна компанија "Нафтогас" постигла сагласност са мађарским "МОЛ-ом" о градњи нафтног складишта на територији Мађарске.
"Док је на власти странка Тиса ништа неће бити грађено. Ни на граници са Мађарском нити било гдје друго", нагласио је Мађар у говору у мађарском парламенту.
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"Нафтогас" је јуче саопштио да су Кијев и "МОЛ" потписали меморандум о градњи складишта за нафту на територији Мађарске.
Мађар је појаснио да се то односи на меморандум о разумјевању у којем се говори о "теоретском пројекту који би могао бити спроведен у наредних неколико година" и нагласио да то неће бити учињено под садашњом мађарском администрацијом.
(Срна)
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