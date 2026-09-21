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Адриани Јарић сребрена медаља на Европском купу у Сплиту

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21.09.2026 21:34

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Адриана Јарић
Фото: Уступљена фотографија

Млада бањалучка џудисткиња Адриана Јарић, чланица Џудо клуба „Кодокан“ из Бањалуке, остварила је фантастичан успјех на престижном такмичењу „Split Judo Hopes Tournament 2026“, који се одржава у оквиру Европског купа.

Адриана је у изузетно јакој конкуренцији освојила сребрну медаљу у узрасној категорији У14, у тежинској категорији до 36 килограма.

Ово је изванредан резултат на овако снажном и масовном међународном турниру, посебно имајући у виду да су се у Сплиту окупили најбољи млади џудисти из чак 17 земаља. Са четири сјајне борбе и освојеним другим мјестом, Адриана је још једном потврдила да спада у сам врх регионалног и европског џудо потенцијала у свом узрасту.

Ипак, овакав резултат за познаваоце борилачких вјештина није изненађење. Иза младе Бањалучанке већ стоји богато искуство и прегршт трофеја Адриана је вишеструка освајачица републичких и државних медаља, а њену ризницу краси и сјајно балканско одличје освојено прије двије године у Сјеверној Македонији.

Адриана Јарић
Адриана Јарић
АТВ

Важан вјетар у леђа на овом спортском путу Адриани пружа њена породица. Уз њу су увијек родитељи, али и двојица млађе браће, који су такође у великом спортском успону и већ биљеже изузетно запажене резултате на џудо татамију.

Сребро из Сплита представља само наставак континуираног рада, великог труда и посвећености у Џудо клубу „Кодокан“, као и сјајну увертиру за будуће велике међународне изазове који тек предстоје овој талентованој спортској породици.

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Тагови :

Адриана Јарић

сребрна медаља

Сплит

Џудо

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