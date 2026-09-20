Трагична вијест: Славни бициклиста погинуо у судару са животињом

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки ултра-бициклиста Макс Ризе погинуо је у Аустрији након што је током спуста при великој брзини ударио у јелена.
Ризе је имао 36 година, а несрећа се догодила 15. септембра у близини његовог дома у Салцбургу. Према наводима РМЦ Спорта, до судара је дошло док је возио низбрдо великом брзином.
Вијест о његовој смрти потврдио је ГравГрав колектив, бициклистичка заједница коју је Ризе основао, а бројни бициклисти и чланови заједнице опростили су се од њега.
„Тешка срца дијелимо вијест да је Макс Ризе преминуо у трагичној несрећи 15. септембра 2026. године“, наведено је у поруци заједнице.
Ризе је иза себе оставио запажене резултате у екстремном бициклизму. Прошле године поставио је свјетски рекорд у дисциплини Трипл Еверестинг, савладавши укупно 26.553 метра надморске висине током вожње дуге готово 300 миља, односно око 480 километара.
Цијели подухват завршио је за 37 сати и 37 минута, без прекида у оквиру једне вожње.
Ове године остварио је још један велики резултат побједом на Хеленик Маунтин Рејсу у Грчкој, гдје је прешао око 573 миље, односно више од 920 километара, преко планинског ланца Пинд.
Из ГравГрав колектива позвали су његове пријатеље и све који су га познавали да наставе возити у његову част.
„Твој дух ће живјети у нашим срцима, нашим идејама и нашим дјелима. Недостајаћеш нам више него што ријечи могу описати. Видимо се, Макс“, поручили су.
(Аваз)
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