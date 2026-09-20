Logo

Трагична вијест: Славни бициклиста погинуо у судару са животињом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.09.2026 20:30

Коментари:

0
Саобраћај се на већини путева јутрос одвија несметано, али се у току дана очекују повремене обуставе на магистралном путу од Братунца према Власеници због бициклистичке трке, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Фото: Pexel/Pavel Danilyuk

Њемачки ултра-бициклиста Макс Ризе погинуо је у Аустрији након што је током спуста при великој брзини ударио у јелена.

Возио великом брзином

Ризе је имао 36 година, а несрећа се догодила 15. септембра у близини његовог дома у Салцбургу. Према наводима РМЦ Спорта, до судара је дошло док је возио низбрдо великом брзином.

Вијест о његовој смрти потврдио је ГравГрав колектив, бициклистичка заједница коју је Ризе основао, а бројни бициклисти и чланови заједнице опростили су се од њега.

„Тешка срца дијелимо вијест да је Макс Ризе преминуо у трагичној несрећи 15. септембра 2026. године“, наведено је у поруци заједнице.

Рекордер у екстремном бициклизму

Ризе је иза себе оставио запажене резултате у екстремном бициклизму. Прошле године поставио је свјетски рекорд у дисциплини Трипл Еверестинг, савладавши укупно 26.553 метра надморске висине током вожње дуге готово 300 миља, односно око 480 километара.

Цијели подухват завршио је за 37 сати и 37 минута, без прекида у оквиру једне вожње.

Ове године остварио је још један велики резултат побједом на Хеленик Маунтин Рејсу у Грчкој, гдје је прешао око 573 миље, односно више од 920 километара, преко планинског ланца Пинд.

Из ГравГрав колектива позвали су његове пријатеље и све који су га познавали да наставе возити у његову част.

„Твој дух ће живјети у нашим срцима, нашим идејама и нашим дјелима. Недостајаћеш нам више него што ријечи могу описати. Видимо се, Макс“, поручили су.

(Аваз)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Макс Ризе

Аустрија

Бициклизам

Коментари (0)

Више из рубрике

Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.

Остали спортови

Ћирковићева у четвртфиналу Европског првенства у Софији

1 ч

0
Нокаути обиљежили ХФН 7, Емелијаненко увеличао догађај

Остали спортови

Нокаути обиљежили ХФН 7, Емелијаненко увеличао догађај

1 д

0
Рукометаши Борца и Партизана одмјериће снаге 30. септембра у финалу јубиларног 10. Свесрпског купа, а као увод у ову утакмицу ревијални сусрет одиграће кадетске селекције Републике Српске и Србије. Први човјек Рукометног савеза Српске Маринко Умичевић каже да је већ сада све спремно за спектакл.

Остали спортови

Рукометаши Борца и Партизана за трофеј на јубиларном 10. издању Свесрпског купа

2 д

0
Ентони Џошуа 26.7.2026.

Остали спортови

Познат датум меча Фјурија и Џошуе?

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

26

Зачуђујући призори: У Ботаничкој башти Земаљског музеја БиХ радници окретали прасе на ражњу

21

06

Објављени први резултати избора у Русији, Путинова странка у убједљивом вођству

21

03

"Није то доживио" Александра се ускоро удаје, а Саша Поповић имао је само једну жељу: "То је најболније"

20

57

Сутра је Мала Госпојина: Данас изговорите ове ријечи и обавезно урадите једну ствар

20

41

Додик: Све теме на дневном реду, од локалног пута до односа великих сила

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима