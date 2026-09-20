Објављени први резултати избора у Русији, Путинова странка у убједљивом вођству

Аутор:АТВ редакција
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Тродневно гласање на изборима за девети сазив руске Државне думе завршено је данас затварањем бирачких мјеста у најзападнијем региону Русије, Калињинградској области, а према првим резултатима, највише гласова освојила је владајућа Јединствена Русија, док је друга Комунистичка партија Русије.
Јединствена Русија осваја 57,54 одсто гласова, показују први обрађени записници, саопштила је Централна изборна комисија Русије, пренио је Спутњик.
На другом мјесту нашла се Комунистичка партија Русије са 13,80 одсто гласова. На трећем и четвртом мјесту налазе се „Нови људи“ са 7,96 одсто гласова, односно „Праведна Русија“ са 5,16 одсто.
Прелиминарна излазност на изборима за Државну думу до завршетка гласања, према подацима у 20.55 по московском времену, износила је 56,66 одсто.
Посљедњи дан гласања, као и претходна два, почео је на Далеком истоку и постепено се помјерао ка западу. Распоред се разликовао у неким регионима. На примјер, у самопроглашеној Доњецкој Народној Републици (ДНР), бирачка мјеста су остала отворена до 14 часова по московском времену.
Републичка изборна комисија је ову одлуку приписала активности дронова и потреби да се безбједно доставе изборни документи након затварања бирачких мјеста, објавио је ТАСС.
Избори за посланике деветог сазива Државне думе одржани су од 18. до 20. септембра.
Становници региона Донбаса и Новорусије први пут су учествовали на изборима.
На изборним листама за федерални изборни округ било је десет странака – Јединствена Русија, Комунистичка партија Руске Федерације, Либерално-демократска партија Русије, Нови људи, Праведна Русија, Руска партија пензионера за социјалну правду, Комунисти Русије, Родина, Руска еколошка странка „Зелени“ и Странка директне демократије.
Истовремено, одржани су избори за законодавне скупштине у 39 региона, као и за високе званичнике у конститутивним ентитетима Руске Федерације: директни избори у осам региона и избори регионалних парламената у три региона.
Укупно је на располагању око 23.000 мјеста, преноси Танјуг.
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