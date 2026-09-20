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Пронађено десет мртвих лавова на сјеверу Танзаније, сумња се да су отровани

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20.09.2026 19:58

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Крупни план лица мужјака афричког лава на сунчевој свјетлости, који истиче снагу и љепоту.
Фото: pexels/ Rino Adamo

Десет лавова пронађено је мртво у резервату природе на сјеверу Танзаније, а сумња се да су отровани, саопштила је Управа заштићеног подручја Нгоронгоро.

У саопштењу, које преноси "Шпигел", наводи се да је "18. септембра десет лавова пронађено мртво у области Ндуту", као и да први резултати истраге указују да су лавови угинули након што су унијели отров.

Заштићено подручје Нгоронгоро на истоку Африке, које се налази на Листи свјетске баштине Унеска, дуго је било поприште сукоба између власти и номадског народа који тамо живи, а када је влада покренула програм исељења 2022. године, дошло је до неколико сукоба са становницима региона.

Број становника региона порастао је са око 8.000, колико их је било 1959. године, на више од 100.000, а власти у Танзанији тврде да овај раст популације угрожава станишта дивљих животиња, преноси Телеграф.

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Тагови :

Лав

Тровање

животиња

Зоолошки врт

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