Пронађено десет мртвих лавова на сјеверу Танзаније, сумња се да су отровани

Аутор:АТВ редакција
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Десет лавова пронађено је мртво у резервату природе на сјеверу Танзаније, а сумња се да су отровани, саопштила је Управа заштићеног подручја Нгоронгоро.
У саопштењу, које преноси "Шпигел", наводи се да је "18. септембра десет лавова пронађено мртво у области Ндуту", као и да први резултати истраге указују да су лавови угинули након што су унијели отров.
Заштићено подручје Нгоронгоро на истоку Африке, које се налази на Листи свјетске баштине Унеска, дуго је било поприште сукоба између власти и номадског народа који тамо живи, а када је влада покренула програм исељења 2022. године, дошло је до неколико сукоба са становницима региона.
Број становника региона порастао је са око 8.000, колико их је било 1959. године, на више од 100.000, а власти у Танзанији тврде да овај раст популације угрожава станишта дивљих животиња, преноси Телеграф.
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