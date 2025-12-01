Logo

Лавица усмртила младића (19) у зоолошком врту

Извор:

Танјуг

01.12.2025

10:48

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Бразилски Институт за форензичку полицију (ИПЦ) идентификовао је мушкарца старог 19 година који је у недељу преминуо након што га је напала лавица у зоолошком врту.

Жртва је, према извјештајима, прешао зид висине преко шест метара, пробио сигурносне ограде, искористио стабло као ослонац и ушао у простор лавице, пренио је данас бразилски Глобо.

Видео-снимци посјетилаца показују мушкарца како се пење бочном структуром кавеза, а затим улази у простор користећи стабло као подршку, након чега је нападнут.

policija fbih

Хроника

Младић (27) слетио с пута и погинуо!

Полиција и ИПЦ одмах су изашли на лице мјеста.

Према извјештајима локалних медија, мушкарац је имао менталне поремећаје.

Зоолошки врт је затворен након инцидента, а посјете су обустављене без најаве када ће бити настављене.

Локалне власти саопштиле су да су започеле истрагу околности несреће, изразиле саучешће породици и нагласиле да парк поштује техничке и сигурносне стандарде.

