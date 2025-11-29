Трагедија у Лакташима: Погинуо младић (24)

29.11.2025
У саобраћајној несрећи која се догодила ноћас у Лакташима погинуо је младић В.К. (24) из Лакташа, потврђено је за Српскаинфо из Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.
Несрећа се догодила ноћас око 3 часа, када је аутомобил “мерцедес” којим је управљао наведени возач слетио са пута.
Незванично сазнајемо да је аутомобил након слијетања ударио у паркирани камион.
Из Окружног јавног тужилаштва Бањалука за Српскаинфо је речено да је увиђај обавио дежурни тужилац заједно са полицијским службеницима ПС Лакташи.
