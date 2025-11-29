Logo
Трагедија у Лакташима: Погинуо младић (24)

29.11.2025

12:49

Трагедија у Лакташима: Погинуо младић (24)
Фото: АТВ

У саобраћајној несрећи која се догодила ноћас у Лакташима погинуо је младић В.К. (24) из Лакташа, потврђено је за Српскаинфо из Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

Несрећа се догодила ноћас око 3 часа, када је аутомобил “мерцедес” којим је управљао наведени возач слетио са пута.

Незванично сазнајемо да је аутомобил након слијетања ударио у паркирани камион.

Затвор

Хроника

Скандал у БиХ: Судија заборавио притвореника, провео 25 дана у затвору

Из Окружног јавног тужилаштва Бањалука за Српскаинфо је речено да је увиђај обавио дежурни тужилац заједно са полицијским службеницима ПС Лакташи.

Саобраћајна несрећа

Лакташи

