Logo
Large banner

Пијан и без возачке претицао колону: Возач из БиХ кажњен са 2.000 евра

Аутор:

АТВ

13.03.2026

22:27

Коментари:

0
Суд за прекршаје у Будви казнио је држављанина БиХ због више прекршаја у саобраћају јединственом казном од 2.000 евра.

Из Суда за прекршаје у Будви саопштено је да је четрдесешестогодишњи држављанин БиХ, управљајући возило под дејством алкохола, у непрегледној кривини претицао колону од петнаестак возила.

Осим тога, није имао ни возачку дозволу.

Судија је окривљеном уз казну изрекла и заштитну мјеру забране управљања моторним возилом у трајању од четири мјесеца на територији Црне Горе, пренијела је РТЦГ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

вожња

Казна

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner