Пијан и без возачке претицао колону: Возач из БиХ кажњен са 2.000 евра

13.03.2026
Суд за прекршаје у Будви казнио је држављанина БиХ због више прекршаја у саобраћају јединственом казном од 2.000 евра.
Из Суда за прекршаје у Будви саопштено је да је четрдесешестогодишњи држављанин БиХ, управљајући возило под дејством алкохола, у непрегледној кривини претицао колону од петнаестак возила.
Осим тога, није имао ни возачку дозволу.
Судија је окривљеном уз казну изрекла и заштитну мјеру забране управљања моторним возилом у трајању од четири мјесеца на територији Црне Горе, пренијела је РТЦГ.
