Држала жену у ропству пуних 25 година

Извор:
Танјуг
13.03.2026
22:15
Британка Аманда Виксон (56) осуђена је на 13 година затвора због држања жене у ропству у свом дому у Тјуксберију пуних 25 година.
Током времена док ју је држала у ропству, жртва је претрпјела физичко и психичко злостављање, присилни рад и крађу бенефиција вриједних више од 100.000 фунти, саопштио је суд у Глостеру.
Виксонова ће издржати двије трећине изречене казне, пренио је "Скај Њуз".
Жртва, идентификована само као "К", доведена је у кућу Виксонове 1996. године са 16 година, а током 25 година била је приморана да живи у "нехигијенским" условима, храни се остацима хране и брине о њеној дјеци, док јој је ускраћивана здравствена и стоматолошка њега.
Према наводима тужилаштва, Виксонова је жену, која је данас у четрдесетим годинама, приморавала да обрије косу и редовно је тукла ако не би завршила кућне послове.
Истрагом је утврђено и да је Виксонова, мајка десеторо дјеце, током тог периода присвојила више од 100.000 фунти социјалних давања која су припадала жртви.
Полиција је у кућу у Тјуксберију дошла у марту 2021. године, након дојаве једног од синова Виксонове, а службеници су спаваћу собу жртве описали као "затворску ћелију".
У просторији је пронађен једноставан кревет са прљавим чаршавима, голи зидови са траговима буђи и без сијалице.
Порота је чула да је жртва пребијана дршком метле, при чему су јој избијени зуби, да јој је средство за прање судова сипано у грло, а избјељивач просипан по лицу, док јој није било дозвољено да се купају, па се купала у тајности ноћу.
Виксонова је такође давила жртву и гурала јој главу у ВЦ шољу.
Осим физичког злостављања, Виксонова је преварила државу и примала бенефиције за жртву на свој рачун од краја 1990-их, укупно више од 100.000 фунти.
На изрицању пресуде, судија Иан Лорије навео је да је Виксонова "стално негирала своја дјела" и да је тежина злочина "толико озбиљна да захтијева значајну казну затвора", напомињући да је дјело било "упорно и трајало годинама".
Виксонова је у јануару пред Крунским судом у Глостеру проглашена кривом за кривична дјела савременог ропства, укључујући двије тачке оптужнице за присилни рад, једну за противправно лишење слободе и три за наношење тјелесних повреда.
