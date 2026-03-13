Држала жену у ропству пуних 25 година

13.03.2026

Британка Аманда Виксон (56) осуђена је на 13 година затвора због држања жене у ропству у свом дому у Тјуксберију пуних 25 година.

Током времена док ју је држала у ропству, жртва је претрпјела физичко и психичко злостављање, присилни рад и крађу бенефиција вриједних више од 100.000 фунти, саопштио је суд у Глостеру.

Гориво

Економија

Док цијене у свијету дивљају, ево колико кошта гориво у Русији

Виксонова ће издржати двије трећине изречене казне, пренио је "Скај Њуз".

Жртва, идентификована само као "К", доведена је у кућу Виксонове 1996. године са 16 година, а током 25 година била је приморана да живи у "нехигијенским" условима, храни се остацима хране и брине о њеној дјеци, док јој је ускраћивана здравствена и стоматолошка њега.

Тјерала ју да обрије косу и тукла

Према наводима тужилаштва, Виксонова је жену, која је данас у четрдесетим годинама, приморавала да обрије косу и редовно је тукла ако не би завршила кућне послове.

Ријеке које се не мијешају

Занимљивости

Природни феномен: Ријеке теку једна поред друге, али се не мијешају

Истрагом је утврђено и да је Виксонова, мајка десеторо дјеце, током тог периода присвојила више од 100.000 фунти социјалних давања која су припадала жртви.

Полиција је у кућу у Тјуксберију дошла у марту 2021. године, након дојаве једног од синова Виксонове, а службеници су спаваћу собу жртве описали као "затворску ћелију".

У просторији је пронађен једноставан кревет са прљавим чаршавима, голи зидови са траговима буђи и без сијалице.

Порота је чула да је жртва пребијана дршком метле, при чему су јој избијени зуби, да јој је средство за прање судова сипано у грло, а избјељивач просипан по лицу, док јој није било дозвољено да се купају, па се купала у тајности ноћу.

Орић и Мијатовић

БиХ

На догађају Насера Орића 2.500 Бошњака и Војин Мијатовић

Давила жртву и гурала јој главу у ВЦ шољу

Виксонова је такође давила жртву и гурала јој главу у ВЦ шољу.

Осим физичког злостављања, Виксонова је преварила државу и примала бенефиције за жртву на свој рачун од краја 1990-их, укупно више од 100.000 фунти.

На изрицању пресуде, судија Иан Лорије навео је да је Виксонова "стално негирала своја дјела" и да је тежина злочина "толико озбиљна да захтијева значајну казну затвора", напомињући да је дјело било "упорно и трајало годинама".

Несрећа Груде

Хроника

Детаљи тешке несреће у БиХ: Има повријеђених, реаговали Хитна и ватрогасци

Виксонова је у јануару пред Крунским судом у Глостеру проглашена кривом за кривична дјела савременог ропства, укључујући двије тачке оптужнице за присилни рад, једну за противправно лишење слободе и три за наношење тјелесних повреда.

Прочитајте више

Америка шаље маринце: Експедициона јединица иде у акцију

Свијет

Америка шаље маринце: Експедициона јединица иде у акцију

2 ч

0
Прво појављивање Милице Тодоровић у јавности након порођаја: Ево шта је поручила присутнима

Сцена

Прво појављивање Милице Тодоровић у јавности након порођаја: Ево шта је поручила присутнима

2 ч

0
Тешка несрећа у Италији: Погинуо возач из БиХ, сувозач повријеђен

Свијет

Тешка несрећа у Италији: Погинуо возач из БиХ, сувозач повријеђен

2 ч

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Свијет

Каја Калас жестоко поткачена из чланице ЕУ

2 ч

0

Више из рубрике

Америка шаље маринце: Експедициона јединица иде у акцију

Свијет

Америка шаље маринце: Експедициона јединица иде у акцију

2 ч

0
Тешка несрећа у Италији: Погинуо возач из БиХ, сувозач повријеђен

Свијет

Тешка несрећа у Италији: Погинуо возач из БиХ, сувозач повријеђен

2 ч

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Свијет

Каја Калас жестоко поткачена из чланице ЕУ

2 ч

0
Више особа ухапшено због објава о нападима у УАЕ

Свијет

Више особа ухапшено због објава о нападима у УАЕ

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

27

Нова правила за возаче у БиХ, тичу се дозвола и таблица

22

56

Искључите овај уређај из утичнице преко ноћи и рачун за струју ће бити мањи

22

44

На градилишту ухапшени радници ''на црно'', међу њима и држављани БиХ

22

41

Тужан дан за најпознатијег српског сељака

22

32

Шеф Пентагона: Хамнеи је рањен и унакажен

