На догађају Насера Орића 2.500 Бошњака и Војин Мијатовић

АТВ

13.03.2026

22:12

Насер Орић и Војин Мијатовић
На догађају који је, између осталих, у четвртак организовао Насер Орић ратни командант у такозваној Армији БиХ, који је био оптужен за монструозне злочине над Србима, било је присутно око 2.500 Бошњака, али и један политичар који се декларише као Србин.

Ријеч је Подрињском ифтару, а њему је присуствовао и Војин Мијатовић.

Како пишу федерални медији, догађају је присуствовало око 2.500 људи.

Међу њима нашао се и Војин Мијатовић, "Србин" који се срдачно поздравио са Орићем, који је, како смо навели, био оптужен за најмонструозније злочине над српским народом у рату 90-их година.

Иако срдачно дочекан од бившег команданта тзв. Армије БиХ, неки нису били одушевљени што се ту нашао Мијатовић, иако свакодневно покушава да се додвори Бошњацима.

Тако је у једној од објава на Фејсбуку наведено да би и пјеваљке ускоро могле наћи своје мјесто у "новој ифтар моди".

"Како је кренуло, могле би ускоро и пјеваљке наћи своје мјесто у новој 'ифтар' моди. Ибадет (исламски израз за богослужење, исказивање покорности Алаху) је нешто сасвим друго", писало је уз фотографије на којима се, између осталих, види Мијатовић у загрљају са Орићем.

