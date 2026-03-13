На догађају Насера Орића 2.500 Бошњака и Војин Мијатовић

Аутор:АТВ
13.03.2026
22:12
Коментари:1
На догађају који је, између осталих, у четвртак организовао Насер Орић ратни командант у такозваној Армији БиХ, који је био оптужен за монструозне злочине над Србима, било је присутно око 2.500 Бошњака, али и један политичар који се декларише као Србин.
Ријеч је Подрињском ифтару, а њему је присуствовао и Војин Мијатовић.
Како пишу федерални медији, догађају је присуствовало око 2.500 људи.
Док цијене у свијету дивљају, ево колико кошта гориво у Русији
Међу њима нашао се и Војин Мијатовић, "Србин" који се срдачно поздравио са Орићем, који је, како смо навели, био оптужен за најмонструозније злочине над српским народом у рату 90-их година.
Иако срдачно дочекан од бившег команданта тзв. Армије БиХ, неки нису били одушевљени што се ту нашао Мијатовић, иако свакодневно покушава да се додвори Бошњацима.
Хроника
Детаљи тешке несреће у БиХ: Има повријеђених, реаговали Хитна и ватрогасци
Тако је у једној од објава на Фејсбуку наведено да би и пјеваљке ускоро могле наћи своје мјесто у "новој ифтар моди".
"Како је кренуло, могле би ускоро и пјеваљке наћи своје мјесто у новој 'ифтар' моди. Ибадет (исламски израз за богослужење, исказивање покорности Алаху) је нешто сасвим друго", писало је уз фотографије на којима се, између осталих, види Мијатовић у загрљају са Орићем.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
27
22
56
22
44
22
41
22
32
Тренутно на програму