"Скандалозан потез ВСТС-а"

Из Сарајева ништа ново. Не одустају од захтјева да Милорад Додик буде избрисан из регистра Основног суда БиХ као предсједник СНСД-а.
Отишли су и корак даље. Високи судски и тужилачки савјет БиХ формирао је предмет против судија бањалучког Основног суда. Нижу се реакције из Српске.
Скандалозно, забрињавајуће, непримјерено - овако министар правде Републике Српске Горан Селак коментарише формирање предмета од стране ВСТС-а против судија бањалучког Основног суда, јер нису послушали Сену Узуновић и Милорада Додика избрисали из регистра предсједника политичке странке.
Ово је притисак на правосуђе, који се не смије дозволити, категоричан је Горан Селак.
"На овај начин ВСТС директно покушава да утиче на доношење пресуда. Министарство правде је спремило реакцију и данас ћемо се већ обратити свим члановима ВСТС-а и предсједнику, гдје ћемо тражити да видимо имамо ли став по том питању читавог савјета или само појединца", рекао је Селак.
Занимало је то и нас, али одговор нисмо добили. Предсједник ВСТС-а на телефон се не јавља. Неки од чланова из Републике Српске су се јавили, али како кажу, без одобрења Савјета не могу ништа коментарисати.
Коментар зато има бивши предсједник ВСТС-а. Овакав притисак на правосудне институције није забиљежен у историји ВСТС-а, тврди Милан Тегелтија.
"ВСТС нема право, да на било који начин, путем било којих својих тијела, утиче на исходе или поступке судова у БиХ. Нема право чак ни да исказује став о меритуму судског одлучивања, односно став о судским предметима, што је овдје учињено", каже Селак.
У пресуди Суда БиХ против Милорада Додика стоји да он не може обављати јавну функцију. Треба подсјетити и да се СНСД не финансира из буџета, јер је то забранио Кристијан Шмит, тако да нема никаквог правног основа да му се оспори да буде предсједник странке.
"Пресуда која је донета против Милорада Додика и диспозитив те пресуде, не обухвата и не подразумева такву врсту забране. Он има забрану обављања јавних функција. Значи, не може бити председник државе, премијер и слично, а што се тиче политичког деловања, то апсолутно нема везе са забраном обављања од шест година, колико је изречена пресуда", рекао је адвокат Горан Петронијевић.
Основни суд у Бањалуци раније је донио правоснажно рјешење, којим је одбијен захтјев Сене Узуновић, судије Суда БиХ да се Милорад Додик избрише из регистра предсједника политичке странке.
