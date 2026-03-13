Рамо Исак: Појавио ми се шећер

Аутор:

АТВ

13.03.2026

17:59

Коментари:

0
У Општинском суду у Сарајеву одржано је рочиште Амиру Пашићу Фаћи, а свједочио је министар унутрашњих послова ФБиХ Рамо Исак.

Интересантан детаљ је био на почетку рочишта, када су се 30 секунди у очи гледали Исак и Фаћо.

Тужилац је на почетку рочишта питала Раму Исака познаје ли Фаћу, он је рекао да га не познаје, али да му је познато име.

"Не, али га знам од момента када почиње да вријеђа моје синове, унучад, мајку, супругу", рекао је Исак.

Исак је казао да никада није видио Фаћу. Тужилац га је питала откад га је Фаћо почео спомињати, а он је казао да је у септембру погледао три “пресице” и да му је ту псовао мртве, дјецу, унучад, говорио с повишеним тоном и посебном мржњом, као да се обраћа директно њему.

"Најгоре је било када сам био у присуству унучади и погледао ту објаву, згрозио сам се. Сликовито је презентовао те гадости, али није ми јасно зашто, јер ми се не познајемо. Могао је, ако има нешто против мене, да дође мени и да се то ријеши на другачији начин. Могу схватити да неког не волите, не поштујете, не цијените, али да некоме спомињете унучад, то је огавно, нисам то ни у рату доживљавао", казао је Исак, преноси "Аваз".

Тужилац га је питала шта је тада осјетио, а он је казао да је осјетио узнемиреност и угроженост. Поновио је да не зна из којег разлога га је Фаћо нападао.

Тада је настао инцидент. Адвокат Никица Гржић је питао Раму Исака да ли тврди да га никада раније није видио, на шта је казао да је то тачно.

"Ушли сте у просторију приликом саслушања Фаће у ФУП", питао је Гржић, на шта је Исак одговорио да то није тачно.

Фаћо је добацио: “Срам те и стид било”. Судија га је опоменула и рекла да ушути.

Гржић је даље питао да ли је Исак раније давао исказ икоме, а министар је питао на које околности, а онда одговара да је давао Управи полиције и Тужилаштву КС.

Адвокат је потом посегнуо о записнику на давању исказа и подсјетио да је изјавио да су снимци код њега изазвали панику, узнемирење и да није могао да се смири, а на то је Исак одговорио:

"Наравно, и ви би да је ваше унуче".

Гржић је даље питао Исака да ли се обраћао љекарима, а Исак је казао да је радио налазе и да му се појавио шећер.

На питање да ли је био на боловању, министар је одговорио да се не може сјетити, али да јесте у једном периоду.

"Не у том сегменту, јер нисам психички болесник, осјећао сам се потресено", одговорио је.

Адвокат га је потом питао да ли је 28. 9. 2025. године у интервјуу "Фејс" телевизији на питање новинарке о тиктокерима, рекао је: “угасићемо Фаћу, готово је с њим”, а Исак је казао да није тако речено, него је речено да сви који то раде неће моћи.

"Не сјећам се да сам спомињао Фаћу", навео је.

