Цвијановићева у Бакуу разговарала да Гебрејесусом и Гринспановом

АТВ

13.03.2026

17:33

Цвијановић са Гебрејесусом
Фото: Screenshot / X

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Бакуу са директором Свјетске здравствене организације (СЗО) Тедросом Аданом Гебрејесусом.

Састанак је одржан на маргинама Глобал форума, објављено је на званичном "Икс" налогу српског члана Предсједништва БиХ.

Цвијановићева се раније данас састала и са генералним секретаром Конференције УН за трговину и развој Ребеком Гринспан.

Жељка Цвијановић

