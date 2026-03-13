Цвијановићева у Бакуу разговарала да Гебрејесусом и Гринспановом

13.03.2026
17:33
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Бакуу са директором Свјетске здравствене организације (СЗО) Тедросом Аданом Гебрејесусом.
Састанак је одржан на маргинама Глобал форума, објављено је на званичном "Икс" налогу српског члана Предсједништва БиХ.
A meeting was held between Zeljka Cvijanovic (@Cvijanovic_Z ), Serb Member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, and Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros ), Director-General of the World Health Organization (@WHO ), within the framework of the XIII Global Baku Forum.… pic.twitter.com/ZkFT4qAjlz— Nizami Ganjavi International Center - NGIC (@NizamiGanjaviIC) March 13, 2026
Цвијановићева се раније данас састала и са генералним секретаром Конференције УН за трговину и развој Ребеком Гринспан.
Within the framework of the XIII Global Baku Forum, a meeting was held between Zeljka Cvijanovic (@Cvijanovic_Z ), Serb Member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, and Rebeca Grynspan (@RGrynspan ), Secretary-General of UN Trade and Development. (@UNCTAD )… pic.twitter.com/DycM9DoH3k— Nizami Ganjavi International Center - NGIC (@NizamiGanjaviIC) March 13, 2026
