Вулић: Устав БиХ један од најсавременијих, није ми јасно о каквој дискриминацији се говори

СРНА
13.03.2026
10:56
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да је Устав БиХ, с обзиром на годину доношења, један је од најмодернијих и најсавременијих, да су у њему дефинисане надлежности и да јој није јасно о каквој дискриминацији се говори.
Вулићева ја подсјетила да је Устав БиХ донесен на основу Женевских и Њујоршких принципа, инспирисан Универзалном декларацијом о људским правима и другим инструментима људских права, што је наведено и у преамбули.
- Члан два став четири Устава се дословно зове "недискриминација" и није ми јасно о каквој се дискриминацији сада говори", рекла је Вулићева и указала да постоји јасна дефиниција надлежности у БиХ.
С обзиром на то да је Парламентарна скупштина усвојила Закон о равноправности полова у БиХ и прецизиран је Џендер акциони план БиХ, Вулићева је навела да је јасно да огромну улогу имају џендер центри ентитета, односно сви нивои власти у БиХ.
- Умјесто да се бавимо иницијативама за измјену Устава и покушајима преноса надлежности, крајње је вријеме да се запитамо да ли су сви у БиХ искрени и досљедни у примјени слова Дејтона, а не "духа" јер су нас духови превише времена коштали - истакла је Вулићева.
Према њеним ријечима, Устав је дио мировног споразума и Устав је БиХ, али се не смије заборавити да постоје устави ентитета и кантона у Федерацији БиХ.
