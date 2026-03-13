Logo
Large banner

Вулић: Устав БиХ један од најсавременијих, није ми јасно о каквој дискриминацији се говори

Извор:

СРНА

13.03.2026

10:56

Коментари:

0
Вулић: Устав БиХ један од најсавременијих, није ми јасно о каквој дискриминацији се говори

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да је Устав БиХ, с обзиром на годину доношења, један је од најмодернијих и најсавременијих, да су у њему дефинисане надлежности и да јој није јасно о каквој дискриминацији се говори.

Вулићева ја подсјетила да је Устав БиХ донесен на основу Женевских и Њујоршких принципа, инспирисан Универзалном декларацијом о људским правима и другим инструментима људских права, што је наведено и у преамбули.

- Члан два став четири Устава се дословно зове "недискриминација" и није ми јасно о каквој се дискриминацији сада говори", рекла је Вулићева и указала да постоји јасна дефиниција надлежности у БиХ.

С обзиром на то да је Парламентарна скупштина усвојила Закон о равноправности полова у БиХ и прецизиран је Џендер акциони план БиХ, Вулићева је навела да је јасно да огромну улогу имају џендер центри ентитета, односно сви нивои власти у БиХ.

- Умјесто да се бавимо иницијативама за измјену Устава и покушајима преноса надлежности, крајње је вријеме да се запитамо да ли су сви у БиХ искрени и досљедни у примјени слова Дејтона, а не "духа" јер су нас духови превише времена коштали - истакла је Вулићева.

Према њеним ријечима, Устав је дио мировног споразума и Устав је БиХ, али се не смије заборавити да постоје устави ентитета и кантона у Федерацији БиХ.

Подијели:

Таг :

Сања Вулић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Драган Миоковић

БиХ

Смијењен Драган Миоковић

14 ч

0
Хајрудин Билалић

БиХ

Свијет у рату за нафту, а код Хајре у Барама нафта тече у ријеку

14 ч

0
гранични прелаз БиХ

БиХ

Под лупом сваки евро: БиХ пооштрава контролу готовине на границама

15 ч

0
терористи

БиХ

Црвени аларм у БиХ: И даље траје потрага за терористима са бх. пасошем?

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

46

Затражено укидање пресуде за пљачку 2.000.000 КМ у Бањалуци

11

40

Петронијевић: Допис ВСТС-а Основном суду у Бањалуци озбиљан наставак притиска

11

23

Дијете ударила електрична локомотива на пружном прелазу

11

14

НАСА ускоро планира мисију на Мјесец

11

02

Ублажавање америчких санкција на руску нафту пут ка стабилизацији тржишта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner