Под лупом сваки евро: БиХ пооштрава контролу готовине на границама

Владе Републике Српске и Федерације донијеле су нову уредбу која регулише физички пренос готовине преко граница. На граничним прелазима дозвољено је изнијети или унијети до 10.000 евра без дозволе.
Више од 10 хиљада евра преко границе нећете моћи пренијети тек тако. Неопходно је претходно добити сагласност ентитетских министарстава финансија. Обавезна је пријава и царинским органима на граничним прелазима у БиХ. Утврђено је то Уредбом о физичком преносу готовине. Контрола физичког преноса готовине врши се у сврху контроле поштовања прописа девизног пословања, спречавања избјегавања пореза, спречавања прања новца и финансирања тероризма. У односу на постојећу Уредбу, новa доноси:
Према подацима Управе за индиректно опорезивање, током прошле године евидентирано је 1029 пријава у царинском подручју БиХ. Непријављивање новца забиљежено је у 6 случајева. Поступак подношења пријаве одвија се на посебном обрасцу.
„Пријава уноса или износа готовине, чекова или вриједносних папира врши се на обрасцу за пријаву готовине који је могуће добити на свим међународним граничним пријелазима од царинских службеника. Након попуњавања обрасца исти се предаје царинском службенику који је на захтјев путника обавезан један овјерен примјерак вратити путнику који је извршио пријаву готовине, чекова или других вриједносних папира“, саопштили су из Управе за индиректно опорезивање БиХ.
Из Министарства унутрашњих послова кажу, циљ је спријечити да организовани криминал има свој канал за прање новца.
"Оно што у оперативном смислу то може значити јесте да када ограничите ствари на овај начин како прописује уредба онда можете брзо да дјелујете и да не пролазите сву ону процедуру која вам је потребна без те уредбе", истакао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Тежи се већој контроли кретања новца, све са циљем спречавања злоупотребе и нежељених активности, оцјена је економских аналитичара. Ипак, може то да се посматра и из другoг угла.
"Улазимо у ону неку орвеловску димензију гдје се све живо контролише, па самим тим и кретање готовинског новца, иако су тенденције да се његово кориштење смањи из практичних и мање практичних разлога", објаснио је економиста Александар Љубоја.
Надлежни увјеравају да је циљ доношења уредбе унапређење регулативног оквира и усклађивање са међународним стандардима, посебно у области финансијске сигурности. Уредба ступа на снагу 18-ог марта.
