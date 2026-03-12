Logo
Large banner

Под лупом сваки евро: БиХ пооштрава контролу готовине на границама

Аутор:

АТВ

12.03.2026

19:57

Коментари:

0
гранични прелаз БиХ
Фото: АТВ

Владе Републике Српске и Федерације донијеле су нову уредбу која регулише физички пренос готовине преко граница. На граничним прелазима дозвољено је изнијети или унијети до 10.000 евра без дозволе.

Више од 10 хиљада евра преко границе нећете моћи пренијети тек тако. Неопходно је претходно добити сагласност ентитетских министарстава финансија. Обавезна је пријава и царинским органима на граничним прелазима у БиХ. Утврђено је то Уредбом о физичком преносу готовине. Контрола физичког преноса готовине врши се у сврху контроле поштовања прописа девизног пословања, спречавања избјегавања пореза, спречавања прања новца и финансирања тероризма. У односу на постојећу Уредбу, новa доноси:

Према подацима Управе за индиректно опорезивање, током прошле године евидентирано је 1029 пријава у царинском подручју БиХ. Непријављивање новца забиљежено је у 6 случајева. Поступак подношења пријаве одвија се на посебном обрасцу.

„Пријава уноса или износа готовине, чекова или вриједносних папира врши се на обрасцу за пријаву готовине који је могуће добити на свим међународним граничним пријелазима од царинских службеника. Након попуњавања обрасца исти се предаје царинском службенику који је на захтјев путника обавезан један овјерен примјерак вратити путнику који је извршио пријаву готовине, чекова или других вриједносних папира“, саопштили су из Управе за индиректно опорезивање БиХ.

Из Министарства унутрашњих послова кажу, циљ је спријечити да организовани криминал има свој канал за прање новца.

"Оно што у оперативном смислу то може значити јесте да када ограничите ствари на овај начин како прописује уредба онда можете брзо да дјелујете и да не пролазите сву ону процедуру која вам је потребна без те уредбе", истакао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.

Тежи се већој контроли кретања новца, све са циљем спречавања злоупотребе и нежељених активности, оцјена је економских аналитичара. Ипак, може то да се посматра и из другoг угла.

"Улазимо у ону неку орвеловску димензију гдје се све живо контролише, па самим тим и кретање готовинског новца, иако су тенденције да се његово кориштење смањи из практичних и мање практичних разлога", објаснио је економиста Александар Љубоја.

Надлежни увјеравају да је циљ доношења уредбе унапређење регулативног оквира и усклађивање са међународним стандардима, посебно у области финансијске сигурности. Уредба ступа на снагу 18-ог марта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гранични прелаз

kontrole

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји

Свијет

Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји

20 мин

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Свака жена заслужује пажњу и поштовање

24 мин

0
терористи

БиХ

Црвени аларм у БиХ: И даље траје потрага за терористима са бх. пасошем?

25 мин

0
Пуцњава код синагоге: Полиција на терену, нападач убијен

Свијет

Пуцњава код синагоге: Полиција на терену, нападач убијен

33 мин

0

Више из рубрике

терористи

БиХ

Црвени аларм у БиХ: И даље траје потрага за терористима са бх. пасошем?

25 мин

0
Технологије за изборе или рецепт за хаос? Тендер од 90 милиона још без рјешења

БиХ

Технологије за изборе или рецепт за хаос? Тендер од 90 милиона још без рјешења

39 мин

0
Подијељени ставови у БиХ: Да ли смањење акциза доноси олакшање или нови проблем?

БиХ

Подијељени ставови у БиХ: Да ли смањење акциза доноси олакшање или нови проблем?

53 мин

0
Израел Иран напад

БиХ

Познато колико још држављана БиХ борави на Блиском истоку

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Петак 13. какав се не памти 45 година: Ова 4 знака биће на највећем удару

20

06

Детаљи удеса код Приједорске петље: Три особе пребачене на УКЦ

20

04

Саги о бањалучком паркингу нема краја: Станивуковић најављује нову одлуку

19

57

Под лупом сваки евро: БиХ пооштрава контролу готовине на границама

19

54

Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner