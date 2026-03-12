Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји

Извор:
Агенције
12.03.2026
19:54
Коментари:0
Специјални представник предсједника Русије за инвестиционо-економску сарадњу са иностранством и генерални директор Руског фонда директних инвестиција Кирил Дмитријев најавио је почетак највеће енергетске кризе у историји, повезане са наглим растом цијена нафте.
"И ово је тек почетак највеће енергетске кризе у историји", написао је Дмитријев на друштвеној мрежи Икс, коментаришући текст Фајненшел тајмса, у којем се наводи да Русија захваљујући наглом скоку цијена нафте остварује додатних 150 милиона долара прихода дневно.
Према подацима са берзе, цијена нафте марке Brent са испоруком у мају 2026. године на лондонској берзи ICE порасла је за више од 10одсто.
У 16:03 достигла је 101,35 долара за барел (+10,19 одсто), а у 16:08 порасла је на 101,43 долара (+10,27 одсто). Истовремено, фјучерси на нафту WTI са испоруком у априлу 2026. године трговали су се по цијени од 96,52 долара за барел (+10,62 одсто).
Свијет
Пуцњава код синагоге: Полиција на терену, нападач убијен
Дмитријев је раније упозорио да се Европи приближава "цунами енергетског шока" због одустајања Европске уније од руског природног гаса.
Крајем јануара Савјет ЕУ коначно је одобрио забрану увоза руског течног природног гаса (SPG) од 1. јануара 2027. године, као и гаса који се испоручује гасоводима од 30. септембра 2027. године.
Ограничења ће, међутим, почети да се уводе и раније: увоз течног природног гаса по краткорочним уговорима биће забрањен од 25. априла 2026, док краткорочни уговори за испоруку гаса гасоводима морају бити окончани до 17. јуна 2026. године.
Свијет
Иран гађао Јерусалим: Ракета пала код Зида плача
Најновије
Најчитаније
20
14
20
06
20
04
19
57
19
54
Тренутно на програму