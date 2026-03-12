Logo
Large banner

Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји

Извор:

Агенције

12.03.2026

19:54

Коментари:

0
Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји
Фото: pexels/Lubov Tandit

Специјални представник предсједника Русије за инвестиционо-економску сарадњу са иностранством и генерални директор Руског фонда директних инвестиција Кирил Дмитријев најавио је почетак највеће енергетске кризе у историји, повезане са наглим растом цијена нафте.

"И ово је тек почетак највеће енергетске кризе у историји", написао је Дмитријев на друштвеној мрежи Икс, коментаришући текст Фајненшел тајмса, у којем се наводи да Русија захваљујући наглом скоку цијена нафте остварује додатних 150 милиона долара прихода дневно.

Према подацима са берзе, цијена нафте марке Brent са испоруком у мају 2026. године на лондонској берзи ICE порасла је за више од 10одсто.

У 16:03 достигла је 101,35 долара за барел (+10,19 одсто), а у 16:08 порасла је на 101,43 долара (+10,27 одсто). Истовремено, фјучерси на нафту WTI са испоруком у априлу 2026. године трговали су се по цијени од 96,52 долара за барел (+10,62 одсто).

Policija

Свијет

Пуцњава код синагоге: Полиција на терену, нападач убијен

Дмитријев је раније упозорио да се Европи приближава "цунами енергетског шока" због одустајања Европске уније од руског природног гаса.

Крајем јануара Савјет ЕУ коначно је одобрио забрану увоза руског течног природног гаса (SPG) од 1. јануара 2027. године, као и гаса који се испоручује гасоводима од 30. септембра 2027. године.

Ограничења ће, међутим, почети да се уводе и раније: увоз течног природног гаса по краткорочним уговорима биће забрањен од 25. априла 2026, док краткорочни уговори за испоруку гаса гасоводима морају бити окончани до 17. јуна 2026. године.

Иран гађаo Јерусалим

Свијет

Иран гађао Јерусалим: Ракета пала код Зида плача

Подијели:

Тагови :

Москва

energetska kriza

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пуцњава код синагоге: Полиција на терену, нападач убијен

Свијет

Пуцњава код синагоге: Полиција на терену, нападач убијен

34 мин

0
Иран гађаo Јерусалим

Свијет

Иран гађао Јерусалим: Ракета пала код Зида плача

50 мин

0
Мушкарац отет, спаљен и силован због 100.000 евра

Свијет

Мушкарац отет, спаљен и силован због 100.000 евра

1 ч

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Апсурдно је

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Петак 13. какав се не памти 45 година: Ова 4 знака биће на највећем удару

20

06

Детаљи удеса код Приједорске петље: Три особе пребачене на УКЦ

20

04

Саги о бањалучком паркингу нема краја: Станивуковић најављује нову одлуку

19

57

Под лупом сваки евро: БиХ пооштрава контролу готовине на границама

19

54

Москва упозорава: На прагу смо највеће енергетске кризе у историји

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner