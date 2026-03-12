Logo
Орбан: Апсурдно је

Премијер Мађарске Виктор Орбан
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да је апсурдно да делегација Мађарске у Кијеву може да води преговоре са било ким, осим са Украјинцима.

"Договорене су консултације са америчким адвокатима и европским дипломатама у Кијеву, али украјински званичници и даље не желе да се састану са њима", навео је Орбан.

Мађарски стручњаци допутовали су у Кијев кaко би разговарали о стању нафтовода “Дружба”.

Орбан је објавио снимак телефонског разговора са замјеником министра енергетике Мађарске Габором Чепеком, који предводи мађарску делегацију у Кијеву.

Замолио је Чепека да тражи састанак са представницима украјинског Министарства енергетике и да прегледа инфраструктурне објекте нафтовода.

Орбан је затражио од мађарске делегације да Кијеву пренесе да Будимпешта жели да ријеши ситуацију у вези са "Дружбом".

"Не тражимо сукоб, тражимо рјешење и жељели бисмо да им помогнемо у оспособљавању нафтовода", додао је Орбан.

