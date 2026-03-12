Logo
Пуцњава на Универзитету у САД, има повређених

12.03.2026

17:20

Пуцњава на Универзитету у САД, има повређених
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Двије особе су повријеђене након што је у четвртак ујутру дошло до пуцњаве на Универзитету Олд Доминион у Норфолку, Вирџинија.

Према наводима, нападач је мртав, али није разјашњено под којим околностима је страдао.

Званичници су рекли да је наоружани човјек отворио ватру у Констант Холу непосредно прије 10:49 часова и да је хитна помоћ одмах реаговала. Повријеђени су превезени у локалну болницу.

БиХ

БиХ

Познато колико још држављана БиХ борави на Блиском истоку

Настава је отказана до краја дана, а студенти и наставници су замољени да избјегавају подручје док хитне службе настављају истрагу, преноси Телеграф.

