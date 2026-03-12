Пуцњава на Универзитету у САД, има повређених

Аутор:АТВ
12.03.2026
17:20
Коментари:0
Двије особе су повријеђене након што је у четвртак ујутру дошло до пуцњаве на Универзитету Олд Доминион у Норфолку, Вирџинија.
Према наводима, нападач је мртав, али није разјашњено под којим околностима је страдао.
Званичници су рекли да је наоружани човјек отворио ватру у Констант Холу непосредно прије 10:49 часова и да је хитна помоћ одмах реаговала. Повријеђени су превезени у локалну болницу.
БиХ
Познато колико још држављана БиХ борави на Блиском истоку
Настава је отказана до краја дана, а студенти и наставници су замољени да избјегавају подручје док хитне службе настављају истрагу, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
16
20
14
20
06
20
04
19
57
Тренутно на програму
19:50
Временска прогноза
временска прогноза
19:55
Маркетинг
маркетинг
20:00
Лото, Лутрија Србије
лото
20:10
ПарлаТВмент
информативно политички
21:09
Битно
информативно политички
22:20
Сиси СЕ01 ЕП01 (12+)
серијски програм
23:00
Плава књига С02 ЕП05 (12+)
серијски програм