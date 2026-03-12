Logo
Минић: Од сутра јавни позив за додјелу пољопривредне механизације

АТВ

12.03.2026

17:14

Минић: Од сутра јавни позив за додјелу пољопривредне механизације
Фото: АТВ

Од наших пријатеља из Мађарске стигла је одлична вијест. Влада наше пријатељске земље је одобрила пројекат и од сутра ће бити расписан јавни позив. Услови су исти као претходних година, а то је и даље по најповољније у региону, рекао је премијер Републике Српске Саво Минић.

Предсједник Владе је позвао све домаће произвођаче да се пријаве на јавни позив и искористе прилику.

"Ово је важан подстицај који доприноси развоју наше пољопривреде!", навео је Минић на "Иксу".

Подсјетио је да је од 2022. године у оквиру овог програма финансирано више од 1.800 корисника у износу од скоро 26 милиона евра.

