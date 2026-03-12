Минић: Од сутра јавни позив за додјелу пољопривредне механизације

Аутор:АТВ
12.03.2026
17:14
Коментари:0
Од наших пријатеља из Мађарске стигла је одлична вијест. Влада наше пријатељске земље је одобрила пројекат и од сутра ће бити расписан јавни позив. Услови су исти као претходних година, а то је и даље по најповољније у региону, рекао је премијер Републике Српске Саво Минић.
Предсједник Владе је позвао све домаће произвођаче да се пријаве на јавни позив и искористе прилику.
"Ово је важан подстицај који доприноси развоју наше пољопривреде!", навео је Минић на "Иксу".
Подсјетио је да је од 2022. године у оквиру овог програма финансирано више од 1.800 корисника у износу од скоро 26 милиона евра.
Од наших пријатеља из Мађарске стигла је одлична вијест. Влада наше пријатељске земље је одобрила пројекат и од сутра ће бити расписан јавни позив за додјелу пољопривредне механизације нашим произвођачима. Услови су исти као претходних година, а то је и даље најповољније у…— Саво Минић (@minic_savo) March 12, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч10
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч9
Најновије
Најчитаније
20
14
20
06
20
04
19
57
19
54
Тренутно на програму