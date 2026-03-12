Додик се захвалио на рођенданским честиткама; Захвалност упутио и Вучићу

Аутор:АТВ
12.03.2026
15:10
Предсједник СНСД-а Милорад Додик захвалио се свима који су га назвали да му честитају рођендан.
"Пријатељима, друговима, сарадницима, страначким колегама, бројним званичницима. Посебно хвала предсједнику Србије Александру Вучићу. Одлично се разумијемо, можда зато што смо рођени у седам дана, он 5. ја 12. марта. Нећемо ситничарити и гледати године", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Хвала свима који су ме данас назвали да честитају рођендан.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 12, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
