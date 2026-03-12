Logo
Додик се захвалио на рођенданским честиткама; Захвалност упутио и Вучићу

Аутор:

АТВ

12.03.2026

15:10

Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик захвалио се свима који су га назвали да му честитају рођендан.

"Пријатељима, друговима, сарадницима, страначким колегама, бројним званичницима. Посебно хвала предсједнику Србије Александру Вучићу. Одлично се разумијемо, можда зато што смо рођени у седам дана, он 5. ја 12. марта. Нећемо ситничарити и гледати године", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Милорад Додик

Александар Вучић

