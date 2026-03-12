Logo
"Сијеку ражањ, а зец у шуми": Блануша потврдио кандидатуру; Опозиција већ "дијели фотеље"

АТВ

12.03.2026

08:07

4
Фото: Pokret Sigurna Srpska

"Одлука моје странке је да ја будем кандидат за предсједника Републике Српске на општим изборима ове године и ја као предсједник странке морам поштовати одлуке Главног одбора и Скупштине, као највишег органа странке."

Рекао је ово Бранко Блануша, предсједник СДС-а, одговарајући на питање које већ мјесецима заокупља пажњу лидера опозиције.

Што се тиче Драшка Станивуковића и његовог Покрета Сигурна Српска, Блануша каже да ће се са њим на договорити око расподјеле функција.

Блануша Станивуковић

Република Српска

Ко ће се повући из трке за предсједника?

"А са Драшком Станивуковићем и са његовим покретом треба да разговарамо. Мислим да ћемо се на крају договорити око расподјеле функција и да онда изађемо у јавност и да изнесемо коначну одлуку", рекао је Блануша у емисији "Телеринг".

Ипак, чини се да је јасна порука предсједника СДС-а лидеру ПСС-а. СДС је, како каже Блануша, и даље најјача опозициона странка, ако се гледају резултати на изборима.

"Имамо највећи број посланика у Народној скупштини Републике Српске, највише посланика у Представничком дому и Парламентарној скупштини БиХ, највише начелника ако се погледају локалних заједнице у односу на ове друге опозиционе странке. Тако да је ту ситуација сасвим јасна", истиче Блануша.

Блануша спомиње и "неписано правило у кандидатурама".

Блануша

Република Српска

Блануша за АТВ о кандидатури за предсједника Српске

Кад опозициони блок даје заједничке кандидате за двије инокосне функције, она опозициона странка која је најјача има право првог избора, сматра Блануша.

"Без обзира шта ко мислио и шта ко причао, не знам шта ће показати наредни избори, још увијек је Српска демократска странка најјача опозициона странка јер је за мене на претходним изборима гласала половина бирачког тијела", каже предсједник ове партије.

"Сијеку ражањ, а зец у шуми"

Иако су општи избори у октобру, а грађани тек треба да одлуче о томе ко ће их представљати, лидери појединих опозиционих партија већ дијеле фотеље. Поред кандидатуре за ону у Палати Републике, чини се да ће проблем бити и она у Предсједништву БиХ.

вукан јелена тривић

Република Српска

Тривићка ћути, Народни фронт се обрачунава са Небојшом Вукановићем

Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред, је већ најавио своју кандидатуру за српског члана Предсједништва, а до сада није добио, бар јавну, подршку никога из опозиције.

Посланици Народног фронта Јелене Тривић, Вукана виде на мјесту Ненад Стевандића (предсједник НС РС), а њу на челу Владе. Херцеговачки трибун се и са тим не слаже.

Небојша Вукановић

Република Српска

Вукановић: Чудно ми је што Тривић ћути, повлачење Блануше био би пораз

Остаје да се види ко ће бити кандидат за коју позицију, и тек оно најважније, шта ће грађани рећи о томе. Ако је судити према досадашњим резултатима опозиције, на њих се слободно може рећи она стара изрека: "Сијеку ражањ, а зец у шуми".

