Ко ће се повући из трке за предсједника?

Претходних дана у јавности су се појавиле информације да би Бранко Блануша, предсједник СДС-а, радо "предао" кандидатуру за предсједника Републике Српске лидеру Покрета Сигурна Српска Драшку Станивуковићу.
Сам Блануша је јуче за АТВ рекао да остаје кандидат за предсједника Српске, међутим Станивуковић данас тврди да су договори и даље у току.
"Мени је и обавеза да поступам у складу са одлукама органа странке, тако да је то сасвим јасна ситуација. Наравно, ми ћемо разговарати, ја ћу лично разговарати са Драшком Станивуковићем. Биће и међустраначки разговори између опозиционих странака“, каже Блануша за АТВ.
И прије Блануше СДС-ова Александра Пандуревић је рекла да ће лидер ове странке бити кандидат.
"Скупштина СДС и Главни одбор СДС донијели су једногласну одлуку да је проф. др Бранко Блануша кандидат за предсједника Републике Српске у октобру 2026. И ту је тачка", написала је Пандуревићева.
Као што је и најављено Блануша је разговарао са предсједником ПСС. Бар тако тврди Драшко Станивуковић. Каже да су се састали на ручку који је трајао дуже од два сата.
"Ми смо јуче имали један угодан ручак преко два сата. Да смо се савршено разумјели и да смо ту угодно причали и да о тим темама треба да разговарамо на тим мјестима. Рекао бих да смо се добро разумјели и да смо близу договора", рекао је загонетно Станивуковић.
На молбу да појасни шта то значи само је рекао: "Видјећете".
Да ли ће Блануша остати кандидат за предсједника, или ће то препустити Станивуковићу, као што каже лидер ПСС видјећемо.
Дјелује да за сада већу жељу да уђе у изборну трку има Станивуковић, иако Блануша тврди да ће поштовати одлуку странке на чијем је челу.
Иако су из СДС-а раније самоувјерено најавили Бланушину кандидатуру, његово одустајање у корист Драшка Станивуковића за аналитичаре не би било изненађујуће.
"Јавност има погрешну перцепцију о СДС-у. СДС још увијек функционише на оној прошлој снази и прошлом угледу, историјском угледу. Данашњи СДС нема никакве везе са тим СДС-ом“, сматра политиколог Драгомир Вуковић.
Спекулише се и да је дио чланства Блануши замјерио то што је у Предсједништво странке укључио Мирка Шаровића и Младена Босића.
Подсјећамо, како су раније рекли извори АТВ-а, њихово увођење у Предсједништво странке имало је за циљ да једно од највиших тијела СДС-а подржи повлачење Блануше и препуштање кандидатуре Станивуковићу.
Ни Шаровић ни Босић нису коментарисали ове наводе. Шаровић се на телефон није јављао, а Босић изјаву није хтио дати.
