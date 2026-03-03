Logo
Жупљанин: Ситуација стабилна, али захтијева појачан опрез

СРНА

03.03.2026

11:46

Жупљанин: Ситуација стабилна, али захтијева појачан опрез
Фото: АТВ

Стручњак за безбједност Слободан Жупљанин сматра да је безбједносна ситуација у Републици Српској и БиХ стабилна, али захтијева мјере појачаног опреза.

- Безбједносна ситуација у Републици Српској је задовољавајуће стабилна, али истовремено и изазовна са аспекта актуелног сукоба на Блиском истоку. Било који безбједносни инцидент у региону значајно би угрозио безбједност свих на Балкану - рекао је Жупљанин Срни.

РК Борац

Бања Лука

Власник Мек Тир Паба о спору са Борцем

Према његовим ријечима, присутни су видљиви безбједносни изазови и ризици, за сада без директне пријетње.

- Сви безбједносни субјекти морају улагати велике напоре да изазови и ризици не прерасту у директну безбједносну пријетњу, јер би то постало изузетно опасно по цијели Балкан - истакао је Жупљанин.

Он је подсјетио да су многа лица из БиХ повезана са екстремистичким исламистима са Блиског истока, те да су неки од њих на различите начине учествовали у вршењу терористичких дјела у БиХ, али и широм Европе и свијета.

илу-небодер-зграда

Регион

Човјек скочио са највећег небодера у Хрватској, па ''слетио'' на Смарта

Према његовим ријечима, терористи дјелују из таме, ненајављено и неочекивано, па зато безбједносне снаге у Републици Српској потпуно оправдано подижу мјере безбједности на виши ниво, у складу са процјенама угрожености лица и објеката.

- Како је у БиХ већ виђена нетрпељивост и мржња према Јеврејима и Израелу то је обавеза Министарства унутрашњих послова Републике Српске да појача степен заштите објеката које људи користе - указао је Жупљанин.

Он је рекао да додатна обавеза лежи у чињеници изузетно добрих односа у сваком смислу између Републике Српске и Израела, те њихових народа.

- У оваквим условима је питање и безбједности Балкана, с обзиром на то да се у Србији, на Косову и Метохији, налази највећа америчка база "Бондстил", која се, потенцијално може наћи на мети удара иранских балистичких ракета у виду одмазде за америчке и израелске нападе на Иран - истакао је Жупљанин.

Полиција код Градског стадиона

Хроника

Кренуо да бјежи од полиције па разбио ауто, пронађена дрога

Он је навео да је посебна одговорност на безбједносним структурама БиХ и Федерације БиХ, јер су одатле и у прошлости долазиле безбједносне пријетње и видљива је повезаност одређеног броја терориста са БиХ, према којима су власти у БиХ, у најмању руку, имале благонаклон однос.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске појачало је мјере безбједности ради правовременог реаговања и спречавања евентуалних терористичких напада на подручју Српске, посебно у близини Јеврејског културног центра у Бањалуци, али и према другим јеврејским заједницама.

Слободан Жупљанин

bezbjednost

Република Српска

