Додик: Подршка за рјешавање проблема нуклеарног оружја

Република Српска јасно подржава напоре САД да ријеши проблем нуклеарног оружја у Ирану, као и настојања Израела да осигура своју и безбједност јеврејског народа, изјавио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Иран је у БиХ био веома негативно позициониран у нашим кључним, судбоносним тренуцима као што је било приликом распада бивше Југославије. Слали су официре који су организовали муџахединске јединице које су чиниле огромне злочине над српским народом", рекао је Додик новинарима у Бањалуци након предавања америчког генерала Мајкла Флина.
Он је навео да је потом иранска Амбасада радила на промоцији муслиманских и џихадистичких вриједности против српског народа и хришћанства.
"Њихова организација кампа `Погорелица` довела је до стварања радикалних исламиста који су широм Европе и свијета учествовали у терористичким нападима, а један од оних који се највише памти јесте 11. септембар /2001. године/ у којем су нападнуте САД", подсјетио је Додик, преноси "Срна".
Он је нагласио да је Република Српска захвална новој америчкој администрацији предсједника Доналда Трампа која је разумјела да је рад бивше администрације био погрешан и да постоји мјесто у свијету, као што је Српска, гдје су направили неправду.
"Скидање санкција, позиционирање и разговори које имамо резултат су тог сазнања, а и ми радимо са људима у Америци који имају интереса да разумију и схвате нашу позицију овдје", рекао је Додик.
