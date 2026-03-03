И сутра топло вријеме, температура до 19 степени

Аутор:АТВ
03.03.2026
13:58
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се наставља топло и променљиво облачно вријеме уз сунчане периоде, са највишом дневном температуром до 19 степени Целзијусових.
Понегдје око ријека и по котлинама јутро ће бити магловито, а увече се очекује јаче наоблачење са локалном кишом које ће се премјештати од запада ка истоку у наредној ноћи.
Дуваће слаб вјетар, западних смјерова, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха биће од један до шест степени, а максимална од 14 до 19 степени Целзијусових.
У Српској и ФБиХ данас је сунчано вријеме, уз умјерену облачност, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница нула, Чемерно девет, Хан Пијесак 10, Калиновик и Соколац 11, Ливно и Кнежево 12, Сребреница 13, Гацко, Зворник, Бијељина, Билећа и Вишеград 14, Бугојно, Сарајево, Тузла, Мркоњић Град и Дринић 15, Добој, Рудо и Шипово 16, Дрвар, Сански Мост, Рибник, Србац и Требиње 17, Бихаћ, Фоча, Приједор, Нови Град и Бањалука 18, а Мостар и Зеница 19 степени Целзијусових.
