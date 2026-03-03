Logo
Стала производња нафте: Обустављен рад другог највећег нафтног поља на свијету

Извор:

Б92

03.03.2026

15:09

Nafta postrojenje
Фото: Loïc Manegarium/Pexels

Производња нафте је у потпуности обустављена на нафтном пољу Румаила у близини града Басре, највећем у Ираку и другом највећем на свијету.

Рад је обустављен због попуњености складишних резервоара у јужним лукама усљед затварања Ормуског мореуза.

Саобраћај танкера кроз енергетски важан мореуз практично је заустављен након што су Сједињене Америчке Државе и Израел покренули војну кампању током викенда, на коју је Иран одговорио нападима широм региона.

hormuski moreuz 1

Свијет

Иран затворио Хормушки мореуз: Запалиће сваки брод који покуша проћи

Претходно су високи руководиоци гасне индустрије навели да Кина иза сцене врши притисак на иранске званичнике, молећи их да не ометају извоз катарског гаса или других енергетских пошиљки кроз мореуз, наводи Блумберг.

До сада је најмање четири трговачка брода наводно оштећено.

Посебна забринутост влада због Катара, који испоручује петину свјетског течног гаса (ЛНГ).

Ракета прекинула тениски меч

Тенис

Ракета прекинула тениски меч: Погледајте бијег играча

Након јучерашњег напада Ирана дроном, Катар је привремено зауставио рад у Рас Лафану, највећем извозном постројењу ЛНГ на свијету, што је први потпуни прекид у скоро 30 година.

И највећа саудијска рафинерија обуставила рад

Подсјетимо, јуче је и саудијска нафтна компанија Арамко обуставила је рад у својој највећој рафинерији Рас Танура након напада дроном, у инциденту који је изазвао панику на свјетским берзама и скок цијена дизела.

Према изворима блиским компанији, рад рафинерије капацитета 550.000 барела дневно прекинут је из предострожности док се процјењује настала штета, преноси Блумберг.

Рас Танура, смјештена на обали Персијског залива, кључно је чвориште за снабдијевање Европе дизелом и другим транспортним горивима.



