Катар поручује: Ирански напади неће остати без одговора

Извор:

Телеграф

03.03.2026

13:06

Коментари:

0
Авион у Катру
Фото: Tanjug/AP Photo/Cliff Owen

Званичник Катара изјавио је да ирански напади у овој земљи богатој гасом "неће остати без одговора" док се рат с Ираном шири Блиским истоком.

Мајед Ал Ансари, портпарол катарског министарства спољних послова, рекао је да ирански напади нису били усмјерени само на војне објекте, већ су погодили територију цијелог Катара.

"Такви напади неће остати без одговора", рекао је током брифинга.

avion

Регион

Хрватска шаље авионе по своје држављане на Блиском истоку

Додао је да су покушани напади на Међународни аеродром Хамад, наводећи да је више од 8.000 људи заглављено јер је ваздушни простор земље затворен, преноси Телеграф.

Katar

Израел Иран

Мајед Ал Ансари

Коментари (0)
