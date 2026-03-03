Катар поручује: Ирански напади неће остати без одговора

Извор:
Званичник Катара изјавио је да ирански напади у овој земљи богатој гасом "неће остати без одговора" док се рат с Ираном шири Блиским истоком.
Мајед Ал Ансари, портпарол катарског министарства спољних послова, рекао је да ирански напади нису били усмјерени само на војне објекте, већ су погодили територију цијелог Катара.
"Такви напади неће остати без одговора", рекао је током брифинга.
Додао је да су покушани напади на Међународни аеродром Хамад, наводећи да је више од 8.000 људи заглављено јер је ваздушни простор земље затворен, преноси Телеграф.
