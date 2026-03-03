Одбројавање може да почне: Објављен комплетан распоред и пуштене улазнице за Јелен ОК Фест

03.03.2026
Дванаесто издање фестивала на Тјентишту доноси још једну важну вијест за све љубитеље музике – у продаји су једнодневне и тродневне улазнице за Main stage. Куповином ових улазница посјетиоци остварују приступ комплетном програму на Main stage-u, али и програму на ОК Summer stage-u код базена, који и ове године доноси снажан електронски и дневни фестивалски вибе.
Истовремено, објављен је и званични распоред наступа по данима и фестивалским бинама, чиме је комплетиран програм овогодишњег издања.
Фестивалски камп и овога пута отвара своја врата дан прије званичног почетка фестивала – у четвртак, 16. јула од 12:00 часова. Већ прве вечери, на Cocta OK stage-у у кампу, атмосферу загријавају: Peter and The Test Tube Babies, Никола Врањковић, Nipplepeople.
Први фестивалски дан, петак 17. јули, доноси богат програм на свим бинама. OK Summer stage отварају Резидент Ди-џеја, а потом наступа Mihai Popoviciu који ће публику увести у ритам викенда. На Cocta OK stage-u смјештеном у самом срцу фестивалског кампа наступају: Дел Арно Банд, Гужва у 16-ерцу, Бигру и Паја Кратак. Прво вече на Main stage-u обиљежиће сјајни наступи: Dub FX, The Wailers, Зостер и Миле Кекин. Програм се потом наставља на ОК Афтер Партyју, уз Резидент Ди-џеј-а, Mihai Popoviciu-a i Ди-џеј Jock.
У суботу 18. јула, другог фестивалског дана, дневни програм на ОК Summer Stag-u код базена предводе Ди-џеј Jock и Младен Томиц. Програм се наставља на Cocta OK Stage-u у кампу, уз Ритам нереда, Артан Лили, Порто Морто. Суботње вече на Main stage-у доноси снажан рок спектакл уз: Skunk Anansie, Гоблине, Дарко Рундек & екипа, [Machina]. Афтер партy резервисан је за Резидент Ди-џеј, Раxон и Младена Томиц-а.
Завршни дан фестивала, недјеља 19. јули започиње уз OK Summer stagw, гдје наступају: Bonjasky i Gramophonedzie. На Cocta OK stage-u публику очекују: Бјесови, Визељ и Миацх. Велико фестивалско финале на Main stage-u доносе: Joss Stone, Onyx, Сенидах, Војко В. Завршни ОК Афтер Партy обиљежиће Резидент Ди-џеј, Gramophonedzie и Матадор, чиме ће бити спуштена завјеса на још једно издање фестивала.
Подсјећамо, једнодневне и тродневне улазнице за Main stage омогућавају приступ програму на Main stage-u и ОК Summer stage-u код базена, док фестивалски камп пружа потпуно искуство боравка у срцу Националног парка Сутјеска које укључује боравак у фестивалском кампу од 16. до 20. јула, као и улазницу за све концерте на свим бинама и комплетан фестивалски програм на Тјентишту. Пакет ОК камп, као и једнодневне и тродневне улазнице доступне су путем продајних система у Босни и Херцеговини, Србији, Хрватској, Црној Гори и Словенији, а више инфо и линкови продаје могу се наћи на званичној фестивалској страници www.okfest.net.
Тјентиште је и овог љета мјесто сусрета врхунског ливе програма, електронске сцене и јединствене фестивалске енергије под отвореним небом.
