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Опљачкани Енглези, украли им лопте и копачке

Аутор:

АТВ
13.06.2026 11:45

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Опљачкани Енглези, украли им лопте и копачке
Фото: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Фудбалском савезу Енглеске украдене су лопте и копачке, након што је проваљено у возила која су превозила опрему из Флориде у њихову базу у Канзас ситију, а два лица су ухапшена.

Украдене су и копачке највећих звијезда попут Хери Кејна и Џуда Белингема, бијеле табле селектора Томаса Тухела, као и лопте за тренинг.

Репрезентативци и стручни штаб Енглеске опљачкани су ноћас прије него што су стигли у Канзас Сити, преносе британски медији.

Како наводе, овај инцидент направиће проблеме у припреми за меч Л групе Свјетског првенства између Енглеске и Хрватске, који би требало да буде одигран у сриједу, 17. јуна, преноси Срна.

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Тагови :

Енглеска

Свјетско првенство 2026

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