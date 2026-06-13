Опљачкани Енглези, украли им лопте и копачке

Аутор:АТВ
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Фудбалском савезу Енглеске украдене су лопте и копачке, након што је проваљено у возила која су превозила опрему из Флориде у њихову базу у Канзас ситију, а два лица су ухапшена.
Украдене су и копачке највећих звијезда попут Хери Кејна и Џуда Белингема, бијеле табле селектора Томаса Тухела, као и лопте за тренинг.
Репрезентативци и стручни штаб Енглеске опљачкани су ноћас прије него што су стигли у Канзас Сити, преносе британски медији.
Како наводе, овај инцидент направиће проблеме у припреми за меч Л групе Свјетског првенства између Енглеске и Хрватске, који би требало да буде одигран у сриједу, 17. јуна, преноси Срна.
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