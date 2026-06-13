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Американци декласирали Парагвај на старту Свјетског првенства

Аутор:

АТВ
13.06.2026 07:52

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Американци декласирали Парагвај на старту Свјетског првенства
Фото: Tanjug / AP / Jayne Kamin-Oncea

Фудбалска репрезентација Сједињених Америчких Држава убједљиво је у Лос Анђелесу савладала Парагвај резултатом 4:1 у првом колу групе Д на Свјетском првенству.

Домаћин је од самог почетка наметнуо висок ритам и већ у раној фази стигао до предности, када је Бобадиља несрећно затресао сопствену мрежу послије опасне акције домаћина Мундијала.

Предност је додатно увећана у наставку првог дијела игре, а у главној улози био је Балогун, који је погађао у 31. минуту, а потом и у петом минуту надокнаде првог полувремена.

Американци су у првих 45 минута дјеловали изузетно организовано, нападали су и вршили константан притисак на ривала па је предност била и више него заслужена.

Парагвај је успијевао да се повремено ослободи притиска, али није успијевао значајније да запрети.

Балогуна је у 28. минуту од гола зауставила офсајд позиција, али је убрзо потом поново био прецизан и практично донио великих 3:0 свом тиму.У наставку сусрета темпо је донекле опао, а Парагвај је успио да дође до почасног поготка у 73. минуту преко Маврисија, након добре акције и асистенције Енсисоа.

У међувремену је виђена и интервенција ВАР-а након које је поништен првобитни жути картон капитену америчког тима Риму.

Коначан резултат поставио је Рејна у осмом минуту надокнаде, прецизним ударцем који је потврдио убједљиву победу изабраника Маурисија Покетина.У другом мечу ове групе састају се Турска и Аустралија, преноси РТС.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

fudbal

Америка

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