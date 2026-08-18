Logo

Штета од земљотреса у Колумбији 9.6 милијарди долара

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 07:10

Коментари:

0
Војници уклањају рушевине три дана након што је земљотрес погодио Кали у Колумбији, у четвртак, 13. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Ivan Valencia

Прелиминарне процјене показују да су економски губици од недавног земљотреса у Колумбији достигли 9,58 милијарди долара, изјавио је данас колумбијски предсједник Абелардо де ла Есприела.

Земљотрес магнитуде 7,4 степена Рихтерове скале изазвао је велику штету у западном дијелу земље, од пацифичке луке Буенавентура, преко региона познатог по узгоју кафе, до великих градова попут Калија и Переире, пренио је Ројтерс.

илу-ротација-19092025

Свијет

Ученик седмог разреда пуцао у школи: Погинуле најмање двије особе, више повријеђених

Ово је прва велика криза са којом се суочава Де Ла Есприела, који је ступио на дужност само неколико дана прије земљотреса и сада предводи напоре за пружање помоћи и обнову, истиче ова медијска агенција.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Колумбија

Земљотрес

земљотрес у Колумбији

Коментари (0)

Више из рубрике

Ученик седмог разреда пуцао у школи: Погинуле најмање двије особе, више повријеђених

Свијет

Ученик седмог разреда пуцао у школи: Погинуле најмање двије особе, више повријеђених

3 ч

0
Хеликоптер

Свијет

Трагедија: Пао хеликоптер, погинуле три особе

11 ч

0
"Трампова пријетња царином од 100 одсто на британску робу није блеф"

Свијет

"Трампова пријетња царином од 100 одсто на британску робу није блеф"

12 ч

0
Џаред Кушнер чека да уђе у ринг након борбе за титулу у лакој категорији на УФЦ „Freedom 250“, на јужном травњаку Бијеле куће, 15. јуна 2026. године у Вашингтону.

Свијет

Кушнер: Разоружавање Хамаса у року од 30 дана

12 ч

0

  • Најновије

10

18

Потписан уговор - успоставља се систем масовне процјене вриједности непокретности

10

10

Отворен кафић у ком раде роботи: Пао свјетски рекорд у брзини прављења кафе

10

10

Како да препознате када је вријеме за паузу од Инстаграма?

10

09

Каран: Стабилност Српске почива на снажним институцијама, Дејтону и вољи народа

10

09

Нова правила при уласку у Хрватску и друге земље ЕУ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима