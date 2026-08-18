Штета од земљотреса у Колумбији 9.6 милијарди долара

Аутор:АТВ редакција
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Прелиминарне процјене показују да су економски губици од недавног земљотреса у Колумбији достигли 9,58 милијарди долара, изјавио је данас колумбијски предсједник Абелардо де ла Есприела.
Земљотрес магнитуде 7,4 степена Рихтерове скале изазвао је велику штету у западном дијелу земље, од пацифичке луке Буенавентура, преко региона познатог по узгоју кафе, до великих градова попут Калија и Переире, пренио је Ројтерс.
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Ово је прва велика криза са којом се суочава Де Ла Есприела, који је ступио на дужност само неколико дана прије земљотреса и сада предводи напоре за пружање помоћи и обнову, истиче ова медијска агенција.
(Танјуг)
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