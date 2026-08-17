Logo

Кушнер: Разоружавање Хамаса у року од 30 дана

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 21:41

Коментари:

0
Џаред Кушнер чека да уђе у ринг након борбе за титулу у лакој категорији на УФЦ „Freedom 250“, на јужном травњаку Бијеле куће, 15. јуна 2026. године у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, File

Специјални изасланик САД Џаред Кушнер изјавио је да би напредак у разоружавању палестинског милитантног покрета Хамас и других група у Појасу Газе могао бити постигнут у току наредних 30 дана.

"Могли бисмо да видимо напредак већ за 30 дана, надамо се у погледу почетка уклањања дијела оружја, а надамо се и затварању одређеног броја тунела које овај покрет користи у наредних 60 до 90 дана", рекао је Кушнер за "Фокс њуз".

"Џерусалим пост" објавио је раније да су САД и Израел постигли договор о даљем правцу дјеловања и могућностима у вези са планом о прекиду ватре на територији Газе, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џаред Кушнер

Сједињене Америчке Државе

Хамас

Америка

Појас Газе

Коментари (0)

Више из рубрике

Пилоти пријављују необичне објекте, ЕУ их прати

Свијет

Пилоти пријављују необичне објекте, ЕУ их прати

2 ч

0
Генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутерес стиже на нову конференцију након заједничког састанка с лидером кипарских Турака Туфаном Ерхурманом и предсједником Кипра Никосом Христодулидесом у комплексу УН-а у подручју аеродрома у Никозији, унутар тампон-зоне под контролом Уједињених нација у подијељеној престоници Никозији на Кипру, у сриједу, 29. јула 2026. године.

Свијет

Гутерес позвао Вашингтон и Техеран на брзо обнављање преговора

3 ч

0
Људи обучени у заштитну опрему спуштају у гроб ковчег са посмртним остацима Жанин Катусабе, која је умрла од еболе, током сахране у Бунији, провинција Итури, источни Конго, у уторак, 11. августа 2026.

Свијет

Ебола до сада однијела више од 2.300 живота

6 ч

0
Предсједник Доналд Трамп маше док се укрцава у авион „Ер форс уан“ на аеродрому Морисонтаун, у недјељу, 16. августа 2026. године, у Морисонтауну, у Њу Џерсију.

Свијет

Трамп: Жестоко ћемо бомбардовати Оман ако нам буде стајао на путу

7 ч

0

  • Најновије

22

54

Трагедија: Пао хеликоптер, погинуле три особе

22

42

Зашто Срби и данас траже савјет од Светог Евсигнија: Поука коју не смијете игнорисати пред Преображење

22

42

Из Бијељине до Русије, па до далеке Кине - млади Давид Симеуновић остварује своје снове

22

21

У Пекингу свјетске игре хуманоидних робота: Такмичење у 51 дисциплини

22

18

"Трампова пријетња царином од 100 одсто на британску робу није блеф"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима