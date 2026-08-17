Кушнер: Разоружавање Хамаса у року од 30 дана

Аутор:АТВ редакција
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Специјални изасланик САД Џаред Кушнер изјавио је да би напредак у разоружавању палестинског милитантног покрета Хамас и других група у Појасу Газе могао бити постигнут у току наредних 30 дана.
"Могли бисмо да видимо напредак већ за 30 дана, надамо се у погледу почетка уклањања дијела оружја, а надамо се и затварању одређеног броја тунела које овај покрет користи у наредних 60 до 90 дана", рекао је Кушнер за "Фокс њуз".
"Џерусалим пост" објавио је раније да су САД и Израел постигли договор о даљем правцу дјеловања и могућностима у вези са планом о прекиду ватре на територији Газе, преноси Срна
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