Гутерес позвао Вашингтон и Техеран на брзо обнављање преговора

Аутор:АТВ редакција
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Генерални секретар УН Антонио Гутерес позвао је Сједињене Државе и Иран да што прије обнове преговоре о рјешавању текућег сукоба, рекао је портпарол генералног секретара Стефан Дижарик.
"Гутерес апелује на Иран и Сједињене Државе да што је прије могуће обнове преговоре у циљу постизања мирног и трајног рјешења", рекао је Дижарик током конференције за новинаре, одговарајући на питање о предстојећем истеку 60-дневног периода за преговоре који је предсједник САД Доналд Трамп одредио у складу са условима Иранског споразума потписаног у Версају 18. јуна.
Генерални секретар је такође затражио од Вашингтона и Техерана да ублаже реторику и раде на спречавању поновне ескалације војних сукоба, преноси Срна.
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