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Гутерес позвао Вашингтон и Техеран на брзо обнављање преговора

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 20:02

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Генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутерес стиже на нову конференцију након заједничког састанка с лидером кипарских Турака Туфаном Ерхурманом и предсједником Кипра Никосом Христодулидесом у комплексу УН-а у подручју аеродрома у Никозији, унутар тампон-зоне под контролом Уједињених нација у подијељеној престоници Никозији на Кипру, у сриједу, 29. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Petros Karadjias

Генерални секретар УН Антонио Гутерес позвао је Сједињене Државе и Иран да што прије обнове преговоре о рјешавању текућег сукоба, рекао је портпарол генералног секретара Стефан Дижарик.

"Гутерес апелује на Иран и Сједињене Државе да што је прије могуће обнове преговоре у циљу постизања мирног и трајног рјешења", рекао је Дижарик током конференције за новинаре, одговарајући на питање о предстојећем истеку 60-дневног периода за преговоре који је предсједник САД Доналд Трамп одредио у складу са условима Иранског споразума потписаног у Версају 18. јуна.

Генерални секретар је такође затражио од Вашингтона и Техерана да ублаже реторику и раде на спречавању поновне ескалације војних сукоба, преноси Срна.

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Тагови :

Уједињене нације

Антонио Гутерес

Вашингтон

Техеран

Сукоб

Ормуски мореуз

Иран

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