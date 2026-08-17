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Американаца (30) ударио гром док се пењао на Етну

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 15:31

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Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Маренева близу Катаније, Италија, у четвртак, 13. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Salvatore Allegra

Амерички туриста је погинуо након што га је ударио гром док је планинарио на Етни на Сицилији. Мушкарац (30), чије име власти нису објавиле, био је јуче на активном вулкану када га је погодила олуја са грмљавином, јавили су италијански медији.

Ватрогасци и службе хитне помоћи пронашли су га у срчаном застоју око 20 часова по локалном времену. Био је у ограниченом подручју које се повремено користи за приближавање врху вулкана. Хеликоптером је пребачен у болницу Каницаро у Катанији, али је по доласку проглашен мртвим.

Пепео омета ваздушни саобраћај

Низ недавних ерупција најактивнијег вулкана у Европи пореметио је ваздушни саобраћај у том подручју, али је такође привукао велики број туриста. Власти ограничавају приступ све већем броју подручја на Етни, укључујући више падине гдје има мало склоништа изнад границе шума, због повећане вулканске активности.

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Италијанска агенција за цивилну заштиту упозорава да би комбинација вулканске активности и наглих временских промјена на вишим дијеловима планине могла створити опасне услове. Етна привлачи око 1,5 милиона посјетилаца годишње.

Пепео од ерупција вулкана Етна прекрио је небо изнад источне Сицилије посљедњих дана, пореметивши стотине летова на међународном аеродрому у Катанији током прошле недјеље. Узбуна за ваздушни саобраћај је тек у суботу смањена са највишег црвеног на наранџасти ниво.

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Тагови :

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ерупција вулкана

удар грома

Убијен мушкарац

Сицилија

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