Силовао мушкарца испред цркве Светог Јована у Лондону

Аутор:АТВ редакција
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Мигрант из Еритреје Брук Десалањ (33) осумњичен је да је испред цркве Светог Јована у Хароу, у сјеверном Лондону, силовао старијег мушкарца, преносе британски медији.
Како се сумња, он је одвукао старца са клупе прије него што га је одвео иза рекламног паноа гдје га је злостављао на травнатој ивици.
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Стравични напад прекинут је након 20 минута, када је је један пролазник примијетио шта се дешава и позвао полицију.
Осумњичени се пред полицијом бранио ријечима да је покушавао да "помогне старцу, који је био пијан".
Међутим, након што му је приказан снимак са надзорне камере, Десалањ је прекинуо разговор са полицијом и одбио да даље даје изјаву.
Тужилац Сајмон Шенон је рекао:
"Можете видјети како оптужени вуче тешко пијану жртву са клупе на којој је сједио и вуче је на травнату површину".
Рекао је да снимак показује како Десалањ зауставља напад кад год би неко прошао у близини.
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Бранилац осумњиченог рекла је да нема доказа да је пензионер силован и рекла је поротницима да не реагују "инфлексно".
Упркос томе, порота је Еритрејца прогласила кривим за овај гнусан злочин.
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