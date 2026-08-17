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Стиже дуго чекано освјежење: Ево гдје вечерас крећу пљускови и град

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 14:23

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киша невријеме лоше вријеме падавине
Фото: ATV

БиХ ће, према расположивим прогнозама, вечерас и сутра захватити падавине.

Из Федералног хидрометеоролошког завода саопштили су да ће фронтални поремећај захватити читав простор БиХ.

Ипак, највише падавина прогнозира се у сјеверним подручјима.

„Јутарња температура у Босни углавном између 13 и 19, у Херцеговини до 21 степен. Највиша дневна температура од 23 до 29, на југу земље до 33 степена“, прогноза је ФХМЗ.

Познати метеоролог Недим Сладић на друштвеним мрежама је објавио да је данас је 21. дан у низу, у којем температура ваздуха у Сарајеву прелази 30 степени.

„Односно, границу тзв. врелог дана. Три пуне седмице. Низ ће се прекинути сутра“, објавио је Сладић и додао:

„Ослабљени хладни фронт доноси падавине у виду пљускова кише и појачаног сјеверног вјетра вечерас сјеверу наше земље, а у ноћи на уторак и остатку Босне. Међутим, количински се не очекују веће падавине. Дијелови Херцеговине и даље неће добити падавине вриједне помена“, пише Сладић.

Из Републичког хидрометеоролошког завода саопштили су да ће у Српској данас послије подне и увече бити нестабилно, уз повремену кишу и пљускове са грмљавином. При јачим пљусковима могуће су и непогоде, град и јак вјетар.

У уторак освјежење уз пролазну кишу. Максимална температура од 25 до 31, у вишим пред‌јелима око 21 степен.

"Од 19. до 22. августа поново све топлије, уз максималну температуру од 33 до 38, у вишим пред‌јелима око 28 степени. Према тренутним прогнозама, ново освјежење се очекује око 22. августа", саопштили су из РХМЗ.

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