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Ово је цифра која вам треба за добровољну уплату стажа: Ево ко не може себи уплаћивати

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 12:51

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Ово је цифра која вам треба за добровољну уплату стажа: Ево ко не може себи уплаћивати
Фото: Централна банка

Послодавци су код упошљавања радника дужни пријавити их, уплаћивати им редовно доприносе за пензионо и здравствено сигурање.

Међутим, у пракси и даље има оних крше закон и не уплаћују радницима доприносе.

Радници то углавном открију када остану без посла и затраже у Федералном заводу за пензијско и инвалидско осигурање извод о уплаћеним доприносима или када требају у пензију.

Због свега, поједини се одлучују и на варијанту да себи уплаћују стаж. То се зове добровољно осигурање.

У овој години мјесечни износ добровољно уплаћеног стажа је 418,88 КМ.

Да бисте себи могли уплаћивати стаж, морате испунити потребне увјете, документацију предочити Федералном заводу за пензијско и инвалидско осигурање.

"Према Закону, пријаву на добровољно осигурање може поднијети особа која није у обавезном осигурању нити је корисник пензије. Која је старија од 15, а млађа од 65 година. Да има пребивалиште у Федерацији БиХ или Брчко дистрикту. Да је држављанин Босне и Херцеговине. Да посједује општу здравствену способност", навео је раније за Фактор Томислав Квесић, портпарол Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.

Општу здравствену способност особа доказује љекарским увјерењем, а што је законски услов. Ако не достави овај документ, добровољно осигурање не може бити одобрено.

Особа која се налази на редовном школовању и особа која је остварила право на пензију не може бити осигураник у добровољном осигурању.

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Подијели:

Тагови :

Пензија

Радни стаж

Република Српска

послодавци

доприноси

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