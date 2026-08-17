Ово је цифра која вам треба за добровољну уплату стажа: Ево ко не може себи уплаћивати

Аутор:АТВ редакција
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Послодавци су код упошљавања радника дужни пријавити их, уплаћивати им редовно доприносе за пензионо и здравствено сигурање.
Међутим, у пракси и даље има оних крше закон и не уплаћују радницима доприносе.
Радници то углавном открију када остану без посла и затраже у Федералном заводу за пензијско и инвалидско осигурање извод о уплаћеним доприносима или када требају у пензију.
Због свега, поједини се одлучују и на варијанту да себи уплаћују стаж. То се зове добровољно осигурање.
У овој години мјесечни износ добровољно уплаћеног стажа је 418,88 КМ.
Да бисте себи могли уплаћивати стаж, морате испунити потребне увјете, документацију предочити Федералном заводу за пензијско и инвалидско осигурање.
"Према Закону, пријаву на добровољно осигурање може поднијети особа која није у обавезном осигурању нити је корисник пензије. Која је старија од 15, а млађа од 65 година. Да има пребивалиште у Федерацији БиХ или Брчко дистрикту. Да је држављанин Босне и Херцеговине. Да посједује општу здравствену способност", навео је раније за Фактор Томислав Квесић, портпарол Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.
Општу здравствену способност особа доказује љекарским увјерењем, а што је законски услов. Ако не достави овај документ, добровољно осигурање не може бити одобрено.
Особа која се налази на редовном школовању и особа која је остварила право на пензију не може бити осигураник у добровољном осигурању.
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