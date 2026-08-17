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Дупло више дана боловања за његу д‌јетета: ФЗО објавио нови водич

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 12:48

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Фото: pexels/Tessy Agbonome

Фонд здравственог осигурања Републике Српске припремио је, у складу са измјенама Закона о обавезном здравственом осигурању Републике Српске, нови водич кроз право на накнаду плате за вријеме привремене спријечености за рад, познатије као боловање.

Родитељи у Републици Српској сада имају право на дупло више дана за његу болесног д‌јетета, и то за д‌јецу до 15 година 30 дана боловања, а за д‌јецу старија од 15 година 14 дана плаћеног одсуства. Ове измјене доносе већу флексибилност за породице, јер право могу да користе оба запослена родитеља наизмјенично или један родитељ у пуном трајању.

Приликом креирања ових измјена посебна пажња посвећена је родитељима д‌јеце која се налазе на болничком лијечењу у Републици Српској или родитељима д‌јеце која се континуирано лијече у иностранству на основу рјешења Фонда здравственог осигурања Републике Српске или Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда д‌јеце у иностранству.

"Они од сада имају право на боловање колико год траје лијечење и немају обавезу да одлазе на комисију", наводе из Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

Дакле, ако се дијете лијечи у болници или континуирано, и ако је један од родитеља пратња, имају право на посебан основ одсуства с посла по основу боловања, све док траје лијечење д‌јетета, независно од оних 30 дана по д‌јетету.

У водичу је појашњено и ко одлучује о боловању, када се осигураник упућује на процјену радне способности, те колика је накнада плате за вријеме боловања.

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"Ова права осигураника прецизирана су у водичу Право на накнаду плате за вријеме привремене спријечености за рад, са циљем да осигуранике информишемо и да им помогнемо у свакодневном остваривању права", истичу из Фонда.

Пружањем јасних информација и ширењем свијести о правима осигураника, Фонд настоји изградити здравствени систем у којем је сваки осигураник информисан и укључен у очување сопственог здравља.

Водич је доступан на интернет страници Фонда.

Новим водичем Фонд здравственог осигурања Републике Српске родитељима олакшава сналажење у систему боловања управо у тренутку када су им проширена права најпотребнија, док посебна одредба за д‌јецу на дужем или иностраном лијечењу уклања додатну административну препреку за породице које се већ суочавају са тешким периодом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Боловање

Фонд здравственог осигурања

Родитељи

Дјеца

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