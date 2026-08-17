Аутор:АТВ редакција
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Фонд здравственог осигурања Републике Српске припремио је, у складу са измјенама Закона о обавезном здравственом осигурању Републике Српске, нови водич кроз право на накнаду плате за вријеме привремене спријечености за рад, познатије као боловање.
Родитељи у Републици Српској сада имају право на дупло више дана за његу болесног дјетета, и то за дјецу до 15 година 30 дана боловања, а за дјецу старија од 15 година 14 дана плаћеног одсуства. Ове измјене доносе већу флексибилност за породице, јер право могу да користе оба запослена родитеља наизмјенично или један родитељ у пуном трајању.
Приликом креирања ових измјена посебна пажња посвећена је родитељима дјеце која се налазе на болничком лијечењу у Републици Српској или родитељима дјеце која се континуирано лијече у иностранству на основу рјешења Фонда здравственог осигурања Републике Српске или Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству.
"Они од сада имају право на боловање колико год траје лијечење и немају обавезу да одлазе на комисију", наводе из Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
Дакле, ако се дијете лијечи у болници или континуирано, и ако је један од родитеља пратња, имају право на посебан основ одсуства с посла по основу боловања, све док траје лијечење дјетета, независно од оних 30 дана по дјетету.
У водичу је појашњено и ко одлучује о боловању, када се осигураник упућује на процјену радне способности, те колика је накнада плате за вријеме боловања.
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"Ова права осигураника прецизирана су у водичу Право на накнаду плате за вријеме привремене спријечености за рад, са циљем да осигуранике информишемо и да им помогнемо у свакодневном остваривању права", истичу из Фонда.
Пружањем јасних информација и ширењем свијести о правима осигураника, Фонд настоји изградити здравствени систем у којем је сваки осигураник информисан и укључен у очување сопственог здравља.
Водич је доступан на интернет страници Фонда.
Новим водичем Фонд здравственог осигурања Републике Српске родитељима олакшава сналажење у систему боловања управо у тренутку када су им проширена права најпотребнија, док посебна одредба за дјецу на дужем или иностраном лијечењу уклања додатну административну препреку за породице које се већ суочавају са тешким периодом.
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