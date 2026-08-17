Сутра погледајте у небо и замислите жељу: Постоји посебно вјеровање на Преображење

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници 19. августа обиљежавају Преображење Господње, један од најзначајнијих празника у хришћанском календару.
Овај дан посвећен је сећању на догађај на гори Тавор, када се Христова божанска природа по први пут указала људима и када је он најавио своје будуће страдање, али и вјечну славу.
У православном свијету, овај празник се често назива и летњим Богојављењем. Према јеванђелском предању, тада су се отворила небеса из којих се зачуо глас Бога Оца ријечима: "Ово је Син мој љубезни... њега послушајте".
У народу постоји дубоко укорењено веровање да на Преображење "сунце окреће леђа љету, а осмјехује се зими". Од овог датума дани постају осетно краћи, а природа почиње да се припрема за хладнији период:
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Гмизавци се повлаче у своја зимска склоништа. Ласте започињу припреме за селидбу на југ. У појединим крајевима верује се и да Бог тада са неба спушта бразду, што симболизује јасан знак да је дошло време за почетак јесење сетве.
Слично као и за зимско Богојављење, народно предање каже да се уочи Преображења отварају "Божја врата" на небесима. Вјерује се да се у том тренутку појављује Бог који испуњава жеље онима који се искрено помоле.
Због тога је стар обичај да се тачно у поноћ гледа у звездано небо и замисли жеља. У неким крајевима мајке посебно саветују децу да остану будна и не пропусте овај тренутак, како би се помолила за здравље, срећу и благостање читаве породице.
Преобразивши се пред пророком Илијом и Мојсијем, Исус је демонстрирао небеску моћ нове вјере, потврђујући своју улогу Цара над царевима, која превазилази старозаветне законе.
Ова сцена је вјерно приказана на иконама Преображења, које су неизоставни дио сваког православног иконостаса. На њима је Христос насликан на гори, обасјан небеском свјетлошћу, док поред њега стоје Илија и Мојсије, а тројица апостола у страху леже на земљи.
С обзиром на то да овај празник увек пада током Госпојинског поста, празнична трпеза је обавезно посна. Традиција налаже да се у храмовима освештава грожђе, које се потом дијели вјерницима у знак захвалности за земаљске плодове. У предјелима гдје грожђе не успијева, обичај је да се уместо њега освешта неко друго сезонско воће, најчешће јабуке, преноси Телеграф.рс.
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