Јована Јеремић показала силиконе

Аутор:АТВ редакција
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Водитељка Јована Јеремић недавно се подвргла операцији увећања груди, а сада је показала и како оне изгледају.
Јеремићева је открила да су јој скинути завоји, али и даље носи стезник, а потом пратиоцима послала бруталну поруку.
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"Повратак себи. Не мораш ником објашњавати оно што јеси. Довољно је да престанеш бјежати од себе. Да се никад ником не смањујеш да не би била превише. Коме си превише, није твоје", написала је водитељка.
Водитељка Јована Јеремић подвргла се операцији груди, а већ прво јутро након захвата одлучила је да се обрати јавности и подели све детаље о свом тренутном стању.
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"Све је добро протекло, најгоре је кад се пробудиш. Нисам могла да дишем, био ми је кратак дах, а послије све попушта. Ја сам најактивнија на одјељењу, друге жене леже. Ја сама устајем, шетам... Сљедећи пут кад неко каже да је лако, одмах да демантујем да није лако имати силиконе", рекла је Јована Јеремић, а онда открила како проводи вријеме док се опоравља:
"Читам, понела сам молитвеник, молим се Богу, читам 'Повратак себи'. То је о дјевојчици која се враћа себи и начину. Комбинујем мудре мисли са духовном литературом", рекла је она, преноси "Мондо".
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